ДПС обсъди геополитика и икономика със САЩ на CPAC

Представителите на ДПС, изпратени от лидера Делян Пеевски, проведоха серия от срещи на високо ниво в рамките на форума CPAC в САЩ, като акцентът беше поставен върху задълбочаването на сътрудничеството между България и Съединените щати. Основните теми на разговорите включват правосъдие, здравеопазване, земеделие, енергетика и национална сигурност.

Зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова-Копарова и Станислав Анастасов са участвали активно във втория ден на форума, като са провели двустранни срещи с представители от различни американски институции и организации.

В центъра на дискусиите са били още политики, свързани със семейството, участието на жените в обществения живот, борбата с наркотиците, образованието и геополитическите процеси.

По време на разговорите е подчертано значението на по-тясното сътрудничество между България и САЩ, включително в контекста на актуализираната стратегия за национална сигурност на администрацията на президента Доналд Тръмп.

Срещите са преминали в неформална атмосфера, което е позволило обмен на опит и идеи с ключови международни участници, като акцентът е бил върху намирането на общи решения по стратегически въпроси.

