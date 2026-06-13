ДПС обсъди геополитика и икономика със САЩ на CPAC
Срещите очертаха нуждата от по-тясно партньорство и обмен на опит
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Срещите очертаха нуждата от по-тясно партньорство и обмен на опит
Искра Михайлова и Станислав Анастасов се включиха в работата на най-авторитетната конференция за консервативни политики
Начело е Мат Шлап, близък съратник на американския президент Доналд Тръмп