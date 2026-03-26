Пеевски изпрати свои представители на световната конференция на СРАС в САЩ

Председателят на ДПС Делян Пеевски изпрати делегация на най-голямата световна конференция за консервативни политики CPAC.

Заместник-председателите на ДПС, Искра Михайлова и Станислав Анастасов, се включиха в работата на най-авторитетната конференция за консервативни политики CPAC, която се проведе в Далас, щата Тексас в САЩ.

Многохилядната конференция събира на едно място различни представители на консервативни партии от цял свят и американски организации и граждански движения, споделящи традиционните ценности и нуждата от силни традиционни религии като фундамент на едно здраво и проспериращо общество.

Множеството двустранни срещи и разговори за сътрудничество на делегацията на ДПС бяха белязани от една основна тема: мрежите на Джордж и Александър Сорос и техните местни олигарси нямат бъдеще в общества със здрави ценности, дори когато и налаганата от тях цензура над мнения, различни от техните, е замаскирана уж като грижа за демокрацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com