Иво Христов разкри защо Бургас спечели Евровизия

Вицепремиерът Иво Христов посети Бургас, за да се срещне с кмета на морската перла Димитър Николов и заедно да обсъдят подготовката на града за българското домакинство на Евровизия догодина.

Христов даде брифинг пред журналисти в Бургас, посветен на подготовката за „Евровизия 2027“ и ролята на държавата в организацията на събитието. Той разкри детайли за първите работни разговори с кмета Димитър Николов, за предвидения финансов ресурс и за институционалната координация между правителството, Община Бургас и БНТ. Христов защити избора на Бургас за домакин и постави конкурса в по-широка икономическа рамка - като възможност България да се позиционира по-силно на международния туристически пазар. Вицепремиерът подчерта, че правителството разглежда участието си не като помощ за града, а като пълноценен ангажимент на националните институции.

- Г-н Христов, за какво разговаряхте с кмета Димитър Николов и какво обсъдихте около „Евровизия“?

- Това беше един от първите работни контакти между нас и екипа на Бургас. Споменах го и по-рано - Бургас победи със силната си мотивация и с изпреварващите действия, в което се убедих и по време на разговора. Благодарение на оперативната работа на екипа имаме шанс да се вместим в срок с обществените поръчки. Чака ни много вълнуващ сезон. Аз бих казал, че във философията на правителството ние не делим страната на столица и провинция. В епохата на модерните комуникации и транспорт сърцето на България бие там, където са събитията, там, където са хората, там, където се случва нещо. А Бургас в момента е едно от най-динамичните места в страната. Така че през май догодина в Бургас, а и навсякъде другаде със съпътстващата програма, ни очаква едно вълнуващо време.

- Ще осигури ли правителството финансова подкрепа за организацията на „Евровизия“ в Бургас?

- Разбира се. Това не е помощ за Бургас, а пълноценно участие в частта, която касае националните институции. Мисля, че имаме съвсем безпроблемен работен диалог. Ще осигурим всичко необходимо, за да се случат нещата така, както очакваме.

- Коментирана ли е конкретна сума?

- За тази година има предвидени съответните средства. Те са около 20 млн. лева, които ще отидат за гаранцията, която трябва да се депозира преди началото на организационния процес, плюс за текущите нужди. За бюджета за 2027 г. също ще бъдат предвидени средства, но този бюджет предстои да бъде разглеждан през есента на тази година. Надяваме се да влезем най-сетне в нормален бюджетен ритъм, след като тази година изкарахме половината без бюджет.

- За какво точно ще бъдат използвани тези пари?

- Кметът решава къде са нуждите на града, БНТ също решава от какво има нужда. Парите осигуряват всичко - от инфраструктура, през транспорт, през настаняване, до брандиране на страната като туристическа дестинация. Ние в правителството възприемаме „Евровизия“ като възможност да бъде брандирана България, тъй като предлагаме всичко - цялата гама туристически услуги. Предлагаме вкусна храна, планински курорти, море, исторически туризъм. Но все още не сме толкова разпознаваеми, колкото Италия и Турция на международния пазар.

- Какви ще бъдат мащабите на тези инвестиции? Кметът на София беше изредил доста проекти, които очакваше да бъдат финансирани, може би заради това сега е гневен...

- Мащабът зависи от мотивацията и мащаба на амбициите. Вие знаете, че Бургас е сред най-амбициозните общини в България. И правителството също не е лишено от амбиции. Относно заявените от София амбиции - както виждате, София не успя да се пребори. Аз не приемам критиките относно избора на Бургас, тъй като Бургас отдавна е доказал, че има работещ икономически модел. Заради това промените тук са видими. В София имаме криза в управлението през последните години и изборът на Бургас е съвсем логичен.

- Вярно ли е, че концепцията на Столична община е била под 20 страници, а бургаската многократно повече и защо според Вас София загуби?

- Поради причините, които описах. Най-добре по този въпрос може да ви отговори госпожа Милотинова, тъй като БНТ е българският партньор, който избира домакина на „Евровизия“. Така че от нея ще получите детайли. Но е достатъчно човек да се разходи в Бургас и в централната градска част на София, за да открие разликите.

- А каква ще бъде Вашата роля като председател на междуведомствения съвет към правителството? Как ще участвате в организацията?

- Моята роля е да подпомагам на институционално ниво всичко, от което имат нужда Общината и Българската национална телевизия, за да организират събитието.

- Какво ще има нужда да бъде изградено за „Евровизия“? Какво очаквате да бъде поискано от Вас?

– Все още не мога да ви кажа, защото проектът не е готов и предстои да премине през всички процедури и обсъждания, свързани със събитието.

Източник: "Флагман"