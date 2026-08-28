БНТ отвърна на кмета Терзиев. Каза истината за Евровизия

Българската национална телевизия изпрати очаквания от Столична община отговор на искането за обобщена обратна връзка за представянето на кандидатурата на София за град домакин на „Евровизия 2027“ спрямо основните критерии, използвани в процеса на оценяване, съобщават от медията. Така националната телевизия отвърна на исканията на столичния кмет Васил Терзиев и отсече твърдо решенията си.

В писмото се припомня, че още в поканата за участие в процедурата за избор на град домакин Столична община е получила подробна информация и конкретните изисквания към града домакин. Те отговарят на стандарта на Конкурса от последните години и са одобрени от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Предложението е оценено в съответствие с тези изисквания, както и съобразно въпросите и отговорите, които бяха разменени между БНТ и градовете кандидати, се казва още в писмото. Обръща се внимание, че БНТ е задължена да внедри стандартите на EBU въпреки това, кандидатурата е възможност градът домакин да допринесе със собствени идеи - предложения по теми като култура, автентичност и обществен ентусиазъм, приобщаване и многообразие, финансова достъпност.

По-нататък писмото посочва конкретни несъответствия – информация, предназначена единствено за вътрешни цели на Столична община, съгласно подписаните споразумения за конфиденциалност между градовете кандидати и БНТ.

БНТ благодари за заявената ангажираност в процеса на избор на град домакин и се надява предоставената информация да помогне за надграждане на предложенията при бъдещи възможности за домакинство на други международни събития.

В качеството си на национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, БНТ има задължение да информира българските граждани по важни въпроси на обществения живот. В този смисъл БНТ информира досега и ще информира и в бъдеще обществеността за всички стъпки от подготовката и организацията за провеждане на „Евровизия 2027“.

При предоставянето на информация чрез официалните си комуникационни канали БНТ ще спазва приложимите ограничения, свързани с лични данни, търговска тайна, авторски и сродни права, задължения за конфиденциалност, произтичащи от договорни отношения, уточняват от телевизията.