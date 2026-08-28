Близо милион български старци гладуват. На ръба са

810 000 български старци едвам оцеляват и гладуват са с пенсия до минималната - 322 евро и 37 цента. С максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента са 9195 души – това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите шест месеца на годината. Само десет души получават пенсия над максималната, посочва БНР.

Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 милиона и 69 000 души. Най-високите пенсии са в София-град – средно 640 евро, а най-ниските в Кърджали – 432 евро.

Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер.

През второто тримесечие на годината в сравнение с март 2026 година хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия "на тавана" се увеличават с 270 души.

През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738.40 евро са 16 600 души. Най-много от всички пенсионери – 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. Над 650 000 души получават т.нар. вдовишка добавка, която е 30 процента от пенсията на починалия съпруг.