НСО проговори за ареста в Струмяни. Обяснението

В Струмяни служители на Националната служба за охрана (НСО) потърсиха съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. Това съобщиха от службата във връзка със задържането на екоакитвистката Гергана Петрова в края на посещението на премиера Румен Радев и трима министри в Струмяни.

След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред.

По-рано от Министерския съвет съобщиха, че премиерът Румен Радев е разпоредил проверка по случая в МВР и НСО.

Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на Радев, уточниха от Министерския съвет.