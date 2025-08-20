Кабинетът с ключово решение за НСО

Ключово решение за шефа на НСО взема правителството

Кабинетът отново ще назначи генерал-майор Емил Тонев за шеф на НСО. Правителството ще се съобрази с предложението на Румен Радев, макар че в същото време президентът умишлено спъва куп решения на министрите за длъжности, които изискват съгласуване: главния секретар на МВР, шефа на ДАНС, новите посланици.

"Днес внесох предложение в Министерския съвет предложение за преназначаване на ген. Тонев за шеф на НСО за нов период. Това съгласие е искано от президента и част от процедурата за съгласуване. Министерски съвет ще изпълни този ангажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира на останалите институции по отношение на конституционно установените задължения", коментира премиерът Росен Желязков преди заседанието на правителството.

По въпроси свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където конституционните правомощия са вменени на правителството - не виждаме подобен подход. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар- освен, че това ще бъде разгледано по-натътък, каза още Желязков. Той визира именно назначенията на главният секретар на МВР, шеф на ДАНС и посланици.

Желязков бе категоричен, че правителството няма да поиска законодателни промени за назначаването им, въпреки че може да го направи. Обясни обаче, че депутатите сами могат да направят такива законови поправки, за да се възстанови балансът. И припомни, че тези служби в момента се ръководят от временно изпълняващи функции на началници.

Много от вас сме се явявали в парламента, за да отговаряме на въпроси с какво става с назначенията на тези служби, обърна се премиерът към министрите.

Без да влизаме в конституционните правомощия на държавния глава, но парламентът да се произнесе дали правовия ред може да търпи липсата на титуляри и временно изпълнение да се превърне не във временно, а в правило, каза Желязков. И помоли министрите да го подкрепят и днес днес да издадат съгласие президентът да издаде указ за назначаването на ген. Тонев.

