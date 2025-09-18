Свалиха хората на Радев от колите на НСО. Край на привилегиите

Депутатите приеха на първо четене предложението на Калин Стоянов от ДПС-Ново начало за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента.

Аргументът му е, че тази практика представлява "ненужна привилегия", която не е предоставена нито на администрацията на Народното събрание, нито на Министерския съвет.

„За” гласуваха 166, а „против” се обявиха 64 депутати.

„Не става въпрос за противопоставяне, а за пропуска, който дава възможност на множество лица да се възползват от привилегии за друг кръг хора. Президентската институция е единствената, която се обслужва с НСО. Какъв е проблемът да се приравни с всички останали? Тук става въпрос за военизирани служители с различни чинове. Трябва да се сложи точка на тази необоснована привилегия. Да видим как ще гласуват ПП-ДБ, защото Божанов тактично излезе на комисия”, заяви Стоянов.

Повод за поправката в закона стана скандалното посещение на президента Румен Радев във Варна през август т.г., при който той се появи с невиждан кортеж ала Путин - 7 автомобила. Тогава Калин Стоянов обяви, че Радев използва НСО като "таксиметрова фирма", а след това внесе споменатата поправка в закона.

"Повдигането на темата в публичното пространство даде повод с мен да се свържат множество граждани, включително и действащи служители на НСО, възмутени от факта, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Това се случва дори в почивни и празнични дни, като автомобилите се използват като лични, включително за пътувания на приближените на президента Радев до родните им места извън гр.София. Това е повече от скандално!", написа тогава Калин Стоянов.

Седмица по-късно Стоянов оповести, че секретарят на президента Димитър Стоянов се вози в един от най-новите автомобили на НСО, марка Mercedes, модел S-класа, и е обгрижван от служители на НСО, които при специален режим на движение го разхождат из София.

"Тук възниква въпросът: в качеството на какъв Митко СМС-а се възползва от тези привилегии, след като неговата длъжност не е сред изчерпателно изброените в Закона за НСО лица, имащи право на подобен транспорт?

Отговорът се крие именно в чл. 14, ал. 1, т. 14 от Закона за НСО, която с 8 гласа „За“ в Комисията решихме, че трябва да отпадне", заяви депутатът от ДПС-НОВО НАЧАЛО.

На последвала реакция на Радев Стоянов отговори: Радев призна, че незнайно защо раздутата президентска администрация е единствената държавна институция, която ползва автомобили и шофьори на НСО. По негови думи, ако му се осигурят "бюджет, парк, коли и шофьори“, нямало проблем това да не бъде НСО. Правилно, именно за това говорим. Очевидно този път президентът е съгласен с предложените промени в закона и е осъзнал, че неговата администрация по нищо не се различава от останалите администрации и затова не следва да се възползва от привилегията да бъде специално обгрижвана от НСО".

Калин Стоянов разкри още един факт: "Всички ние ще следим стриктно какви автомобили ще бъдат закупени за служителите от президентската администрация и най-вече да не са подобни на тези, с които се возят членовете на неговото семейство. Между другото, добре би било президентът да отговори на въпроса, на какъв принцип е взето решението, една от малкото чисто нови лимузини марка BMW, модел 750 Е, да бъде разпределена за ползване единствено от неговата съпруга".

Днес в пленарната зала Стоянов изтъкна, че иска да се поправи пропуск, който позволява на президентските служители да се възползват от привилегии, предвидени за друг кръг от хора. Това предизвика повсеместен отпор от страна на опозицията. Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов коментира, че ДПС-НН иска да уязви президента. В същия дух говори и Юлиана Матеева от "Величие". "Това е фигурата с най-високия обществен рейтинг, от който очевидно "Новото начало" се дразни. Дори да го накарате да ходи пеша, хората на ръце ще го носят", допълни Матеева.

Ивайло Мирчев от ПП-ДБ подскочи като ужилен и заяви, че ако се приеме законопроектът, обединението ще предложи между първо и второ четене да отпадне охраната на Пеевски от НСО.

Зам.-председателят на ПГ на ДПС-Ново начало Станислав Анастасов контрира, че ПП-ДБ и "Възраждане" са "служебно ангажирани да защитавате русофила Радев" и се страхуват от Пеевски.

В подкрепа на законопроекта гласуваха 116 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП-ОЛ и ИТН. Против се обявиха 64 от ПП-ДБ, "Възраждане", дерибеите на Доган, МЕЧ, "Величие" и дори двама от БСП.

По искане на "Новото начало" срокът за предложения между първо и второ четене беше съкратен на едва три дни - тоест, предстои законопроектът да бъде приет на второ четене максимално бързо.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com