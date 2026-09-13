Военнослужещи 9 дни помагаха на пострадалите в Струмяни
След оказаната помощ, те се завръщат към ежедневните войнски задължения и подготовка
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След оказаната помощ, те се завръщат към ежедневните войнски задължения и подготовка
Не е годна за пиене, оплакват се хората
Жената обвинява настоящия вътрешен министър, че е разгласил данни за минало разследване и е накърнил името й
Заподозряната като поръчител на убийството на мъжа си вярва, че Яне Сандански я пази
Говори министърът на вътрешните работи
Сиди видя провал на старите опозиционни мрежи, а спорът за Струмяни показа колко ожесточена ще бъде президентската кампания
Пострадалото от бедствието населено място чака доброволци
Остава открит въпроса имаше ли днес в Струмяни политическа провокация и защо НСО и МВР се оставиха да бъдат въвлечени в партийни игри
Премиерът Радев разпореди проверка
Ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции
Проблемът с почистването на речните корита стои на вниманието на правителството
Той ще провери възстановяването и мерките за подкрепа на засегнатите хора
Пламъците в Пирин не стихват – битката продължава
Откритите предмети са от 21,4 каратово злато
Най-сложна е ситуацията в Струмяни
Четири пожарни коли са на място, има много служители от горските стопанства в района
Гори местността "Кавака" над село Илинденци
Обявеното бедствено положение се наложи заради огромния фронт на пожара
Във връзка с възникналия пожар
Делото е по жалба на кандидата от ГЕРБ