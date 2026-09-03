Гергана Петрова провокира полицията: Левски, Яне и Господ ме пазят

"Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук. Левски, Яне и Господ ме пазят". Това обяви във видео гражданският активист Гергана Петрова, която обвини МВР, че се опитва да я смаже. Тя обеща да продължи своята борба като показва на хората безобразията в Община Струмяни.

„Полицаите и МВР искат да ме мачкат. Да де, ама няма да стане“, заяви Петрова в клипа, разпространен в профила й в социалната мрежа. Така тя отговори на обвиненията на вътрешния министър Иван Демерджиев, който съобщи, че тя е била задържана преди години за поръчителство на убийство.

„Ако щете, арестувайте ме втори път, арестувайте ме трети път, арестувайте ме десети път. Сложете ме в затвора, но аз ще продължа да защитавам хората тук, да снимам незаконната сеч в Пирин и да махна незаконното ВиК Благоевград от Община Струмяни, както съм обещала на всички хора тук“, каза Петрова.

В края на видеото тя посочи своята кола, на задното стъкло има два портрета.

„Това е моята кола. Левски ме пази и Яне ме пази. Разбрахте ли! И Господ!“, добави Петрова, цитирана от БГНЕС.

Нейното име нашумя миналия петък по време на посещението на премиера Румен Радев в засегнатата от наводнение в община Струмяни. Тогава Петрова беше задържана от полицията без видима причина, което предизвика вълна от възмущение в българското общество. Нейното задържане стана причина по-късно за отстраняването на директора на МВР Благоевград.