След тока и водата: Спират и достъпа до "Баба Алино"

Община Варна започва поетапно ограничаване на физическия достъп до незаконните строежи в местността „Баба Алино“. За обектите, за които вече е прекъснато електрозахранването и водоснабдяването, предстои да бъдат поставени ограничителни ленти, печати и подписи. Така достъпът до тях ще бъде официално ограничен, а нарушаването на мерките ще подлежи на санкции. Мярката се налага в изпълнение на издадените заповеди по чл. 224а и 225а от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за спиране на строителството и премахване на незаконните постройки.

Тъй като постройките са незаконни, според ЗУТ те представляват строежи, а не завършени жилища. Те не са проектирани и изграждани под надзор и нямат Акт за въвеждане в експлоатация, което означава, че са потенциално опасни за обитаване. От това се налага и ограничаването на достъпа до тях. Това обясни заместник-кметът по архитектура и градоустройство Пламен Китипов по повод действията на администрацията.

Днес „ВиК – Варна“ преустанови водоподаването към пет от незаконните постройки в комплекса „Форест клуб“. Седмица по-рано ЕРП Север прекъсна електрозахранването към същите пет обекта в изпълнение на заповед на кмета на Община Варна.

По думите на Китипов до тези незаконни обекти скоро ще бъде ограничен и физическият достъп. След поставянето на лентите и печатите тяхното нарушаване ще води до санкции.

Паралелно с това Община Варна продължава процедурата по издаване на нови заповеди за ограничаване на достъпа и премахване на незаконни строежи. В комплекса има различни по статут обекти, като за всеки от тях се извършват необходимите проверки и административни действия.