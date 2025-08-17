Министерски съветник с последни данни за пожарите у нас

Единственият пожар в страната, който все още не е напълно овладян, е този в района на Струмяни в Пирин.

Всички останали огнища вече са поставени под контрол, съобщи пред бТВ главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Вятърът усложнява гасенето

По думите на Николов усилията на пожарникарите на терен дават резултат, но природата продължава да създава препятствия. „Вятърът вчера успя да предизвика ново огнище, различно от досегашните“, поясни той. Засега обаче няма разпространение на пожара и той не „пълзи“ към Пирин.

На терен работят около 150 пожарникари и горски служители, подкрепени от над 20 противопожарни автомобила. Доброволците този път са малко, допълни още Николов.

Щети и поуки от Българово

Комисар Николов коментира и пожара край град Българово. Там няма жертви и пострадали, но са нанесени сериозни материални щети. „15 постройки са засегнати“, съобщи той и подчерта, че макар човешкият фактор да е най-важен, инфраструктурата и техниката за реакция трябва да бъдат сериозно подобрени.

Нуждата от техника и нови решения

Според Николов наличните хеликоптери на Военновъздушните сили трябва да получат специализирано оборудване, за да могат още догодина да участват активно в гасенето. „Голям проблем тук са пилотите, те трябва да минат специално обучение, да са подготвени, за да могат безопасно да летят и да гасят“, посочи той. Николов подчерта, че е необходимо да се поръча техника, предназначена именно за гасене на пожари, а не да се разчита на приспособена военна.

„Този вариант, който имат сегашните „Спартан“-и, не е добър“, категоричен е той. Като допълнителна мярка експертът предложи и използването на дронове: „Част от предложенията ни е и закупуване на дронове като селскостопанските – тези, които пръскат, за да можем още по-бързо да реагираме.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com