Страшна трагедия в столичен квартал! Човек загина, щетите са големи

Тяло на мъж бе открито след пожар в столичния квартал "Гоце Делчев",
съобщиха от пресцентъра на МВР.
При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, каза дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".
На място са били изпратени шест противопожарни екипа.
Един от тях остава на място и в момента.
Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.
Пожарът е погасен.
