Страшна трагедия в столичен квартал! Човек загина, щетите са големи

Тяло на мъж бе открито след пожар в столичния квартал "Гоце Делчев",

съобщиха от пресцентъра на МВР.

При инцидента са засегнати 35 леки автомобила, каза дежурният в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На място са били изпратени шест противопожарни екипа.

Един от тях остава на място и в момента.

Сигналът за пожара в изоставена сграда на улица "Силиврия" е получен в 0:36 часа. Той е засегнал около 2000 квадратни метра. Сградата е рухнала.

Пожарът е погасен.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com