Пуснаха водата в общините Струмяни и Сандански. Мътилка е

Водоподаването в засегнатите от поройните дъждове на 24 август населени места в община Струмяни и в село Плоски, община Сандански, е възстановено, но водата от водопроводната мрежа не е годна за питейно-битови цели. Мътилка е, отчаяно се оплакват жителите на общините. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Благоевград след извършени проверки на 5 и 7 септември.

Държавни здравни инспектори от РЗИ – Благоевград са извършили проверки в селата Илинденци, Струмяни, Микрево и Драката. За населението на село Струмяни е осигурена водоноска с питейна вода, заредена от пункт РП – Благоевград към „ВиК“ ЕООД – Благоевград, както и бутилирана вода.

На 5 и 7 септември са взети проби от водата при изтичането от цистерната, както и от мястото за пълнене на водоноската в Благоевград. Пробите се изследват по химични и микробиологични показатели, включени в група А съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В останалите засегнати села – Илинденци, Микрево и Драката, също е осигурена бутилирана вода. Водоподаването във всички четири населени места е възстановено, но към 5 и 7 септември жителите са уведомени, че водата от водопроводната мрежа не трябва да се използва за питейно-битови цели.

Информацията е публикувана на официалните страници на община Струмяни, „ВиК“ ЕООД – Благоевград и РЗИ – Благоевград, както и във Фейсбук страниците на съответните институции.

Проверка е извършена и в село Плоски, община Сандански. За населението е осигурена бутилирана вода, а водоподаването по мрежата, стопанисвана от „УВЕКС“ ЕООД, е възстановено. И в Плоски жителите са уведомени, че водата не е годна за питейно-битови цели.

Държавни здравни инспектори са проверили и Инфекциозното отделение на „МБАЛ – Благоевград“ АД, ФСМП – Сандански и ФСМП – Кресна за данни за пациенти с оплаквания и клинични симптоми, насочващи към остри чревни инфекции и хранителни токсикоинфекции.

Към момента няма данни за повишена заразна заболяемост и по-конкретно за увеличаване на случаите на остри чревни инфекции в община Струмяни, посочват от РЗИ – Благоевград.

След поройните дъждове на 24 август в община Струмяни беше обявено бедствено положение, а наводненията нанесоха сериозни щети в редица населени места и на инфраструктурата в общината.