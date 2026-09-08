Отиде си емблематична радиоводеща

Отиде си емблематичният глас на Радио „Фокус“ Ася Александрова. Тъжната вест бе потвърдена от нейни близки и колеги. Дългогодишната радиожурналистка е загубила битката с тежко заболяване, но до последно е останала вярна на професията и слушателите си.

Дори в най-трудните си дни Ася не се отказала от работата. Тя продължила да бъде част от ефира и от болничната стая, доказвайки за пореден път отдадеността си към журналистиката.

Повече от три десетилетия Ася Александрова бе част от националния радиоефир. Слушателите я познават като водещ на сутрешния блок „Утрото на фокус“, автор и водещ на „Куфарът на Фокус“, както и като продуцент на популярното „Quiz Show с Аси“.

За колегите си тя бе много повече от познат глас от радиото – близък човек, съмишленик и опора, готова да помогне и да даде кураж в трудните моменти. Те я помнят и като журналист с висок професионален стандарт и безкомпромисно отношение към работата.

Със смъртта на Ася Александрова българската журналистика губи ярък професионалист и обичан глас. Остава обаче споменът за нейния топъл тембър, човешко отношение и годините, в които тя бе неизменна част от сутрините на хиляди слушатели.

Поклон пред паметта ѝ!