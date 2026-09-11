Всичко по темата загуба

Отиде си емблематична радиоводеща
Дългогодишната журналистка работи до последно, дори от болничната стая
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Дългогодишната журналистка работи до последно, дори от болничната стая
77-годишната журналистка остави зад себе си десетки документални филми и незабравими истории за Русе...
Той беше известен с професионализма си
За трагичната новина съобщи актьорът Игор Марковски
Тя била откарана по спешност в болница
Почина на 84-годишна възраст
Почина на 87-годишна възраст
Майката на Митко проговори
Той ни напусна днес на 50-годишна възраст
Отправяме своята искрена молитва ведно със светата Православна църква, каза още той
Той е създал на Dragon Ball
На 49-годишна възраст
На 80-годишна възраст издъхна
Само на 40 години
Почина на 57-годишна възраст
Известен с "Ну, погоди"
Отиде си на 90 години
За кончината му съобщи дъщеря му
Известен с множество филми
Почина на 70 години