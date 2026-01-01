Пуснаха водата в общините Струмяни и Сандански. Мътилка е
Не е годна за пиене, оплакват се хората
Следете всички новини, анализи и коментари за Мътна Вода. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Не е годна за пиене, оплакват се хората
Хората са бесни, че от чешмите им тече нещо ужасно
В момента не е способна да пречиства мътната вода
Мътна вода тече от чешмите в 7 села от общините Монтана, Бойчиновци и Георги Дамяново, съобщиха от регионалната здравна инспекция. Санитарите вземат...
Кърджали. Ситуацията с мътността на водата в Кърджали, Момчилград и 35 села е под контрол, показателите на изхода на пречиствателната станция са в но...