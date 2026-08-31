Световна звезда се чака за Евровизия у нас

Бургас става не само град-домакин на голямо международно събитие, а в място, където киното, изкуството и младите таланти ще се съберат, за да поставят началото на нещо съвсем ново в световен мащаб.

Кметът Димитър Николов е изпратил официална покана до Стивън Галауей – декана на College of Performing Arts, който е част от четвъртото по влияние в света частно висше училище, да стане съосновател на международен хъб за кино, изкуство и духовно развитие.

„Надяваме се, че на галаконцерта на Евровизия през май 2027 г. на трибуната на Арена Бургас ще седи и самият Галауей, който е авторитет с изключително влияние в Холивуд“, каза гостът в Ф-студио доц. д-р Димитър Маринов, който от тази учебна година изпълнява и длъжността ректор на Театралния колеж „Любен Гройс“.

Всъщност спечелването на домакинството ни за Евровизия дойде като съпътстваща част от започналия преди две години процес по подготовката на града за Европейска столица на култура през 2032 г.

До средата на следващия месец се очаква в Бургас да се обединят всичките му 8000 хиляди студенти от вузове в доброволческа „армия“, каквато никога не е работила за Евровизия от началото на конкурса досега.