Вече е ясно. Ето кой ще води Евровизия у нас

Мария Бакалова ще води конкурса "Евровизия" в България, установи "България Днес". Макар това за момента да не е оповестено официално, актрисата вече е избрана, като в момента текат последни уточнения около ангажимента на Бакалова.

Нашата звезда безспорно е най-естественият и логичен избор да представи България пред неколкостотин милиона зрители по целия свят от сцената в Бургас. Нейният пробив в Холивуд, номинацията за "Оскар", перфектният английски и естественото й, непринудено излъчване я правят перфектното лице за глобално събитие от този мащаб. Не е за пренебрегване и фактът, че Бакалова е родена точно в Бургас. Точно изборът на морският град е бил и последният аргумент актрисата да бъде избрана за водеща на българската "Евровизия".

И ако изборът на Бакалова вече е ясен, то не се знае кой ще бъде нейният партньор. До актрисата трябва да застане мъж, който да притежава същата езикова лекота, сценична увереност и харизма, за да не остане в нейната сянка, а да създаде истинска химия в ефир.

Именно над този въпрос основно умуват в момента продуцентите на "Евровизия", като сортират имената на различни популярни мъжки фигури, които да застанат до холивудското ни величие.

Един от най-добрите приятели на Бакалова безспорно е лидер сред предложените - актьорът Юлиан Костов. Двамата освен близки приятели са и бизнес партньори зад кулисите, имат самочувствие, отлично владеене на английски език и правилна артикулация.

Ако обаче фокусът трябва да падне върху музикалната тежест, сцената естествено търси Владимир Михайлов или Орлин Павлов. И двамата вече са участвали на "Евровизия".

До двамата веднага се нарежда и Юлиан Вергов, който вече е доказал колко страхотно функционира тази сценична формула. Двамата с Мария вече имат зад гърба си безупречно съвместно водене на Годишните музикални награди на БГ Радио, където показаха естествена химия, сдържан артизъм и артистичен респект един към друг.

Ако говорим за тв любимец, до Мария Бакалова единствено няма да стои добре актьорът Александър Кадиев. Макар да е доказан телевизионер, Сашо прекалено много "пресолява манджата" - появява се навсякъде - от сутрешни блокове до викторини и риалити формати.

И накрая, ако телевизионната концепция заложи на строгата институционална сигурност, опциите се свиват до водещия от БНТ - Георги Любенов и актьора и фотограф - Владимир Карамазов.