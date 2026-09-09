Скочиха на известен водещ. На кого им напомня

Водещият Богомил Грозев от сутрешния блок „Тази сутрин“ по Би Ти Ви непрекъснато напомня на своя колега Юксел Кадриев по екранно поведение и излъчване пред камерата. Според критиците и зрителите в социалните мрежи е налице видимо нарастване на неговото самочувствие след първоначалните трудности.

Докато едни го защитават, други смятат, че увереността му преминава приемливите граници. Юксел Кадриев също търпи критики заради специфичното си говорене и външен вид пред телевизионната публика.

Освен с телевизионните си изяви, Богомил Грозев продължава да привлича вниманието и със старите си семейни конфликти. След развода с Кристина през януари 2019 година, ипотечният кредит и апартаментът на актьора Антон Радичев остават основна тема на публичен спор. Радичев заявява, че очаква бившият му зет да прехвърли тежестта на заема на свое име. Така актьорът иска напълно да освободи собствения си дом от тежкия залог пред кредитора по договора.

Дългогодишният битов конфликт между бившия тъст и водещия продължава да се развива като истински сериал в общественото пространство. Въпреки обещанията за бързо решаване на финансовия въпрос, ситуацията остава непроменена.

Общественият интерес към личния живот и поведението на Богомил Грозев не стихва, а темата около ипотеката на жилището и отношенията в семейството отново излиза на дневен ред, като предизвиква множество горещи дискусии сред телевизионната аудитория и феновете в Интернет пространството, пише Уикенд.