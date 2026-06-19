Разкриха страховитите схеми на "Калашниците". Проговори жертва

Жертва на един от членовете на т.нар. банда на "Калашниците" разкри за страховитие схеми на групата.

След фаталната катастрофа на "Челопешко шосе" в София, в която загинаха 4 души, ГДБОП и полицията проведоха акция в квартал "Ботунец" и арестуваха десетки членове на групата. Сред обвиненията срещу тях са трафик на хора, сводничество и нападение над полицаи. Част от задържаните бяха пуснати на свобода, други бяха оставени в ареста.

За тежък случай на склоняване на проституция и побой разкри жена, която години наред е търпяла тормоз от член на бандата. Историята ѝ беше разказана от журналистката Калина Паскалева, според която е възможно членове на "Калашниците" да са били информатори на полицията, а срещу това са получавали закрила и сигнали срещу тях не са разследвани.

Паскалева разказа цялата история на жената, търпяла години наред насилие от известния като Симо Ескобар.

Ето какво разкри тя, цитирана от glasnews.bg:

"Схемата „lover boy“ (или „loverboy“) е метод за манипулация и често форма на трафик на хора, при която извършителят се представя за любещ партньор, за да спечели доверието и емоционалната зависимост на жертвата, след което използва тази връзка, за да я контролира и експлоатира.

Жертвите често не осъзнават веднага, че са манипулирани, тъй като първоначално връзката изглежда истинска и любяща. Именно това прави схемата толкова опасна.

След редица изнесена информация в медиите за предполагаеми действия от страна на хора от групата на “Калашниците” с мен се свързаха различни жени, представящи се за техни жертви.

Една от тях е Д.А., която е подала жалба срещу С. Ескобар в ГДБОП още през 2022 г., заедно с още две жени, всички работили за него като проститутки. Тя е била принуждавана да работи чрез бой и заплахи пред детето й, изнудване с голи снимки и клипове по време на полов акт. След всичко това майка й се разболява от рак. Всичко това се е случвало на територията на България.

Как започва всичко. В началото имат романтична връзка, тя е с дете от друг. Но той се грижи, води ги на разходки, пазарува неща, мил е. В началото С. я кара да проституира, като й казва, че това ще бъде временно, и тя се съгласява. Работи на адреси, на терени и в хотели.

По думите на Д. средно на ден се изкарват между 200 и 3К евро, като тарифата е 100 евро за 30 минути и 150 евро за един час - стандартен секс. Тя твърди също, че нейният сводник С. Ескобар няма нищо на свое име, а управляван от него Barber Shop в Студентски град е на името на дядо му.

Д. твърди, че към днешна дата групата на “Калашниците” експлоатира проститутките си по терени в Пловдив, Варна и Бургас.

За своя сводник твърди, че е дясната ръка на Чочко - тартор на “Калашниците” и информатор на СДВР. Казва още, че докато е бил в ареста, се е оженил за сегашната си работничка, която му помагала да набира и склонява други жени да се занимават с проституция за тях. Изпраща ни нейна обява в Ало.Бг. Д. разказва, че С. Ескобар е от едрите риби - занимава се с издаването на фалшиви книжки, запис и изнудване на богати клиенти със секс компромати и рекет.

Слага скрити камери по терените и така осъществява записите, той е отговорен и за доставката на дрога, когато клиентът желае. Престъплението се е извършвало, след като Д. му се обади и той го носи. Често пъти е бил в същата къща, просто в друга стая. По този начин е знаел винаги колко клиента точно влизат при Д. и колко пари са й оставяли.

Тя не е работила на процент, С. й е взимал всичките пари, като й е осигурявал единствено храна и дрехи, с които да бъде привлекателна за клиентите си.

След редица побои, заплахи, унижения и изнудвания Д. събира смелост и подава жалба в ГДБОП, но „Чочко и С. имат връзки в полицията, главно в СДВР, и знаят винаги кога ще ги ударят и крият доказателствата срещу тях… Така стана й с моя случай - телефоните (с които е работил и които могат да променят гласовете на женски, мъжки и детски) не бяха открити, защото ги беше скрил 3 часа преди удара, а мойте тайни показания пред съдия му бяха казани и разкрити, за което от ГДБОП ми се извиниха, че не знаят как е станало.”

След разговора с Д. попитахме неофициално човек от отдел “Наркотици” в СДВР дали “Калашниците” са били разследвани и получихме отговор “Не”. Попитахме човек и от икономическа полиция към СДВР дали при акцията срещу “Калашниците” в Ботунец може да получим информация за въпросните Чочко и С., но това ни беше отказано категорично.

По време и след брифинга на органите на реда след показните арести на 14 юни също не бяха споменати никакви имена.

Очаквайте втора част с още от разказа на Д. за конкретни предупреждения от страна на полицейски служители и тарифи за информация, а преди това искам да задам няколко въпроса към МВР, СДВР и ГДБОП:

1 . Ако дадена престъпна мрежа е действала на територията на България, кой носи отговорност, че тя е могла да работи толкова дълго?

2. Има ли данни лица от криминалния контингент да са използвани като информатори на полицията? Ако да - как МВР гарантира, че информаторските отношения не се превръщат в чадър над престъпна дейност?

3. Проверявана ли е информацията за евентуално изтичане на оперативни данни към заподозрени лица преди акции?

4. Колко жертви трябва да подадат сигнали, преди институциите да приемат, че има системен проблем?

5. Има ли риск обществото да вижда поредна „успешна акция“, която след месеци да приключи без осъдителни присъди?

6. Колко струва на държавата една такава акция - хора, техника, време - и какъв е измеримият резултат за гражданите?

7. Ако престъпни групи могат да съществуват години наред, докато жертвите се страхуват да говорят, не е ли това доказателство за институционален провал?

8. Кой контролира полицаите, които работят с информатори, за да не се стига до ситуация, в която държавата защитава собствените си източници вместо жертвите?

9. Има ли вътрешни проверки срещу служители, които евентуално са били близки до лица от криминалния контингент?

10. Акцията от 14 юни срещу “Калашниците” в Ботунец беше ли част от дълго разследване с конкретна доказателствена база, или беше реакция след обществен натиск и медиен интерес?"

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