Руснаци с имоти по морето ни в паника! Вземат ни домовете със схеми

"Наши сънародници стават жертва на измамни схеми, свързани с недвижими имоти“. Това обявиха от посолството на Руската федерация в България, пише Лупа.

От дипломатическата мисия в София уточниха, че са получили множество сигнали за извършени публични продажби на апартаменти заради „несъществуващ дълг“, т.нар. „вексел“.

„Проверявайте партидите си! Когато има общи събрания на етажната собственост е добре да имате упълномощен представител, който да ви информира за взетите решения“, пишат до сънародниците си с имоти в България от Руското посолство.

Голяма част от тези апартаменти се намират по Черноморието. Действително в последните месеци се появяват все повече жилища на граждани на Руската федерация, а причината са задължения към етажната собственост или общината. Такъв, например е случая с апартамент от 90 кв/м в комплекс „Санта Марина“ в Созопол, който е изваден на публична продан за 93 хил. евро. Цената е малко под пазарната, уточнява “Флагман”.

Проверка показа, че руските собственици в затворените комплекси, които и преди не бяха сред най-коректните платци, действително бавят масово плащанията си за годишните такси и то драматично.

Просрочията вече 4-5 години, а на места и доста повече, заради което фирмите и общините предприемат стъпки, за да си съберат задълженията.

Най-тежко е състоянието във ваканционни имоти в Слънчев бряг, които буквално са пред фалит, защото над 50 % от собствениците - руски граждани не си плащат от дълго време вноските за поддръжка на общите части и ремонт на сградата.

