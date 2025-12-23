Пътят София - Перник блокиран. Тежка катастрофа

Най-малко четирима души са пострадали при челната катастрофа край Владая. Както БЛИЦ първи съобщи, тежкият инцидент стана около 17 часа тази вечер.

Две коли са се ударили тежко преди караулката на „Владая“, посока София. Всички пътници са пострадали. Млада жена е с опасност за живота. Тя е откарана към ВМА.

Към мястото на катастрофата са изпратени няколко екипа на Бърза помощ и пожарната.

Пътят София-Перник през Владая е затворен, движението се пренасочва през АМ "Струма".

