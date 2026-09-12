Колко злато може да извлечете от стар лаптоп и заслужава ли си?
Рециклирането остава единственият разумен начин за оползотворяване
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Рециклирането остава единственият разумен начин за оползотворяване
Чpeз нoв мeтoд мoжe дa ce извлeчe oĸoлo 97% oт лития, cъдъpжaщ ce в ĸaтoдитe нa бaтepиитe
Токио. Отлагат с няколко години работата по извличането на отработеното ядрено гориво от специалния басейн на 1-ви блок на АЕЦ „Фукушима 1", както и и...