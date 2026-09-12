Отлагат извличането на отработено гориво от 1-ви блок на „Фукушима 1”

Токио. Отлагат с няколко години работата по извличането на отработеното ядрено гориво от специалния басейн на 1-ви блок на АЕЦ „Фукушима 1", както и и...