Една грешка със SIM картата може да съсипе телефона ви

Една съвсем обикновена грешка при смяна на SIM картата може да струва скъпо на собственика на смартфона. Причината са два почти еднакви отвора върху корпуса, които лесно могат да бъдат объркани. Ако поставите игличката за изваждане на картата на неправилното място, рискувате да повредите защитата на телефона от вода. Още по-неприятното е, че проблемът може да се прояви чак след седмици или месеци, предупреждава технологичното издание Pocket-lint.

Два отвора, една опасна грешка

При повечето съвременни смартфони SIM картата се поставя в специално чекмедже, което се освобождава чрез натискане с тънка метална игличка. Непосредствено до него обаче често се намира отворът на микрофона. Двата изглеждат толкова сходни, че дори опитен потребител може да ги обърка.

Точно тук се крие опасността. Във вътрешността на смартфона има специални уплътнения и мембрани, които предпазват електронните компоненти от проникване на вода. Ако игличката попадне в отвора на микрофона и пробие защитния слой, устройството може да загуби част от устойчивостта си на влага.

Според Pocket-lint телефонът може да продължи да работи напълно нормално и собственикът му дори да не подозира, че защитата е нарушена. Проблемите се появяват едва когато влагата проникне във вътрешността и причини повреда. Дори обозначението IP68 не гарантира защита, ако уплътненията вече са повредени.

Не всеки смартфон е еднакво уязвим

Има обаче една важна подробност. Не всяко погрешно поставяне на игличката води до повреда. При много съвременни модели производителите използват специална конструкция, която не позволява инструментът да достигне директно до микрофона.

Специалистите от платформата за ремонти iFixit обясняват, че при някои телефони каналът към микрофона е извит, а самият чувствителен компонент е разположен встрани. Това значително намалява риска. При други модели обаче могат да бъдат повредени защитни елементи или да се наруши качеството на звука.

Samsung също предупреждава потребителите да различават внимателно отвора за SIM картата от този на микрофона, тъй като неправилното използване на инструмента може да причини повреди.

Как да избегнете скъпия ремонт

Най-сигурният начин е да огледате внимателно къде се намира самото чекмедже за SIM картата. Отворът за освобождаването му обикновено е разположен непосредствено върху рамката на чекмеджето. Ако не сте сигурни, проверете инструкцията за конкретния модел.

Никога не натискайте със сила, ако чекмеджето не се отваря. Използвайте предназначения за целта инструмент и не опитвайте да прониквате в други отвори по корпуса.

Ако вече сте направили грешката, това не означава непременно, че телефонът е повреден. Добре е обаче да избягвате контакт с вода, особено ако сте усетили необичайно съпротивление или пропукване при натискането. При съмнения за нарушена защита най-разумно е устройството да бъде проверено в сервиз.