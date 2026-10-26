Тази есен Vivacom предлага повече мобилен интернет за пътуване с роуминг пакетите Travel Pass

Тази есен Vivacom предоставя повече възможности за свързаност по време на пътуване с роуминг пакетите Travel Pass. До 30 ноември клиентите могат да се възползват от допълнителен 1 GB мобилен интернет на същата цена във всички 7 и 15-дневни Travel Pass роуминг пакети. Предложението е достъпно за частни и бизнес мобилни клиенти с планове Unlimited и обхваща над 70 разнообразни дестинации по света – от съседни държави до далечни и екзотични места.

С промоционалните условия 7-дневните Travel Pass пакети включват 4 GB мобилен интернет вместо досегашните 3 GB, а 15-дневните – 6 GB вместо 5 GB. Допълнителният интернет осигурява повече възможности за навигация, достъп до билети и резервации, използване на онлайн услуги и поддържане на връзка с близките, без промяна в цената на съответния пакет.

Роуминг услугата Travel Pass обхваща четири зони – Balkan, World 1, World 2 и World 3, като изборът на пакет зависи от дестинацията и продължителността на пътуването. За посещения в Сърбия, Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония и Черна гора са налични Balkan M с 4 GB за 7 дни на цена 9 евро и Balkan L с 6 GB за 15 дни за 15 евро. При по-кратък престой клиентите могат да изберат Balkan S с 1 GB за един ден на цена от 3 евро.

За тези, които планират пътуване по-далеч от Балканите, Travel Pass World 1 обхваща дестинации като Тайланд, Индонезия, Австралия, Швейцария, Великобритания, САЩ и Канада. Пакетите включват 4 GB мобилен интернет за 7 дни на цена 12 евро или 6 GB за 15 дни за 19 евро. Независимо дали става дума за почивка в Индонезия (Бали), няколко дни в Швейцария или по-дълъг престой в Австралия, клиентите разполагат с мобилен интернет в роуминг за всичко необходимо по време на пътуването.

Travel Pass World 2 включва Япония, Мексико, Индия, Обединените арабски емирства, Бразилия и други държави. За тях Vivacom предлага 4 GB за 7 дни на цена 21,50 евро или 6 GB за 15 дни за 31,50 евро. Допълнителният интернет е особено полезен при пътувания до непознати места, когато навигацията, информацията за транспорта и достъпът до резервации са част от ежедневието.

В Travel Pass World 3 попадат дестинации като Египет, Мароко, Саудитска Арабия и Йордания. За пътувания до тези държави е наличен 7-дневен пакет с 4 GB мобилен интернет на цена от 35 евро, който също е част от есенното предложение на Vivacom.

За да активират Travel Pass, клиентите трябва да влязат в профила си в My Vivacom, да изберат съответната мобилна услуга и да отворят секцията „Проверка и управление на услугата“ и да изберат някои от предложените пакети.

Освен включения мобилен интернет Travel Pass предоставя преференциални цени за разговори и допълнително потребление на данни според условията на съответната зона. Фиксираните цени на пакетите помагат на клиентите да планират разходите си предварително и да избегнат неочаквани сметки по време на пътуване.