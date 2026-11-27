Само месец преди коледните празници Vivacom изненадва своите клиенти с атрактивни предложения за смарт устройства . В духа на посланието „Истинският подарък е следата, която оставяш“ телекомът предлага смартфони с отстъпка до 350 евро при сключване на 24-мес. договор за план Unlimited MAX, както и телевизори на лизинг без оскъпяване в сравнение с цената при еднократно плащане при сключване на 24-мес. договор за EON. До 22 декември клиентите могат да изберат подаръци от специалната празнична селекция, с които да зарадват близките си и да им осигурят повече възможности за общуване, творчество и забавление дълго след празниците.

Сред акцентите в коледната селекция е Motorola Razr Fold 5G 512 GB в елегантен бял цвят, в комплект със стилус Pen Ultra. Сгъваемият смартфон впечатлява с иновативен дизайн и 8,1-инчов вътрешен дисплей, който предоставя повече пространство за работа, творчество и мултимедийно съдържание.

За любителите на мобилната фотография отлично предложение е HONOR Magic8 Pro 5G 512 GB в класически черен цвят. Флагманът разполага с 200 MP телефото камера, специално разработена за снимки при слаба осветеност, с която потребителите могат да запечатат в детайли най-ценните спомени със семейството и приятелите си.

Сред празничните предложения е и Samsung Galaxy S26 256 GB в атрактивен виолетов цвят. Моделът съчетава стилна визия, интелигентни функционалности и 6,3-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с адаптивна честота на опресняване до 120 Hz за плавно визуално изживяване при гледане на видео, игри и използване на любимите приложения.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G 256 GB в син цвят допълва селекцията с отлично съотношение между цена и функционалност. Батерията с типичен капацитет от 8340 mAh осигурява продължителна автономност за споделяне на снимки и видеа, забавление и общуване с близките, без необходимост от често зареждане.

За уютните семейни вечери и любимите коледни филми празничната селекция включва и два смарт телевизора Hisense на лизинг без оскъпяване в комбинация с пакет EON. Hisense 50E7S QLED с 50-инчов екран впечатлява с наситени цветове за пълноценно киноизживяване у дома, а компактният Hisense 40A4S с 40-инчов екран е практичен избор за всекидневно забавление. Така подаръкът оставя своята следа не само по време на празниците, но и през цялата година.

Освен отстъпката до 350 евро за смартфоните от коледната селекция при избор на план Unlimited MAX, Vivacom предлага и двойни скорости с мобилните планове Unlimited за целия срок на договора, без промяна в месечната такса. Клиентите на избрани планове Unlimited получават и до шест месеца безплатен достъп до платформата за аудиокниги и подкасти Storytel. Предложенията за мобилните планове са валидни до 7 януари 2027 г. при сключване на 24-месечен договор.