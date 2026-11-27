Сдружение „Сини сърца“ поиска оставките на почетния консул на България в Марсилия Мирей Мартен и на генералния консул в Лион Надя Живкова-Ванева заради липсата на адекватна реакция при нападенията над привържениците на Левски във Франция. Левскарите отправиха искането си в отворено писмо до министъра на външните работи Велислава Петрова-Чамова.

"Стандарт" припомня, че в четвъртък вечерта 11 българи бяха брутално бити от фенове на френския "Олимник" на стадион "Велодром" в Марсилия.

"Сини сърца" съобщи, че Велислав Велков от сдружението е най-сериозно пострадалият български привърженик при нападенията в Марсилия.

Пред БНТ Мирей Мартен заяви, че френската полиция е реагирала незабавно при нападенията на „Велодром“, а пред NOVA изрази мнение, че са били предприети максималните възможни мерки за сигурност. Почетният консул съобщи също, позовавайки се на информация от френската полиция, че част от българските привърженици са отправяли нацистки жестове.

Надя Живкова-Ванева пък заяви пред NOVA, че в дипломатическата мисия няма информация за тежко пострадали българи, въпреки разпространените сведения за привърженик на Левски с черепно-мозъчна травма. Генералният консул осъди нападенията и настоя френските власти да изяснят обстоятелствата около тях.

Ето пълния текст на изявлението:

„Отворено писмо

До д-р Велислава Петрова – Чамова,

Министър на външните работи на Република България.

Във връзка със снощните батални сцени на стадион „Велодром“ в Марсилия, при които пострадаха множество български граждани, нашата позиция е следната:

Призоваваме за оставка на г-жа Мирей Мартен – почетен консул на България в Марсилия, и на г-жа Надя Живкова-Ванева – генерален консул на България в Лион. Причината е липсата на адекватна реакция от тяхна страна, преди, по време и след мача.

Участието на двете дами в сутрешните блокове на национални телевизии затвърди впечатлението, че те не защитиха по най-добрия начин интересите и достойнството на българските граждани, чийто живот вчера бе застрашен. Страхът да се потърси отговорност на френската държава, местните власти, полицията и домакините от „Олимпик“ Марсилия, е една от причините да ни третират като втора ръка хора.

С уважение,

Сдружение „Сини сърца“

ПП: Следим състоянието на нашия съмишленик и член на сдружението Велислав Велков и му пожелаваме скорошно възстановяване!“