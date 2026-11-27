Първата от четвърт век ваксина срещу лаймска болест е на финалната права – регулаторите вече разглеждат данните ѝ, а очакванията са тя да стигне до пациентите в Европа през 2027 г, съобщават световните агенции.

След повече от две десетилетия без активна имунизационна защита за хората, медицината е на крачка от пробив в борбата с най-разпространеното заболяване, пренасяно от кърлежи.

Кандидат-ваксината с кодово наименование VLA15, разработвана съвместно от фармацевтичния гигант Pfizer и френската биотехнологична компания Valneva, вече се намира в процедура по оценка от Европейската агенция по лекарствата (EMA), съобщиха от Pfizer.

Резултатите от мащабното клинично изпитване от трета фаза (VALOR), обхванало близо 9400 доброволци на възраст над 5 години в Европа и Северна Америка, показват 73,2% ефикасност при предотвратяването на лаймска болест.

За разлика от по-стари разработки, новата ваксина е поливалентна – тя е проектирана да предпазва от шест различни серотипа на бактерията Borrelia burgdorferi. Това я прави универсална както за щамовете, циркулиращи в България и останалата част на Европа, така и за тези в САЩ. По време на тестовете препаратът е показал добър профил на безопасност, без да бъдат регистрирани сериозни нежелани реакции.

Механизмът на действие на VLA15 е нестандартен и разчита на прекъсване на заразата още преди тя да достигне човешкия организъм. Ваксината стимулира имунната система да произвежда антитела срещу специфичен повърхностен протеин на бактерията (OspA).

Когато ваксиниран човек бъде ухапан от заразен кърлеж, кърлежът поглъща кръв, богата на тези антитела. Те блокират борелиите директно в стомаха на паразита и им пречат да мигрират към слюнчените му жлези, с което предаването на инфекцията спира.

Каква ще бъде схемата на ваксинация

Според данните от проучванията пълният първоначален курс ще изисква четири дози:

• Първите три се поставят в рамките на няколко месеца (на 0, 2-ри и между 5-и и 9-и месец);

• Четвъртата (бустерна) доза се прилага една година след старта.