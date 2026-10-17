Всичко по темата Ваксини

Ето кога идват първите инжекционни противогрипни ваксини
Говори министърът на здравеопазването Катя Ивкова
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Говори министърът на здравеопазването Катя Ивкова
Закарали малката Сибел на рутинен преглед, надупчили я с инжекции
Министър Силви Кирилов с предложение, което ще улесни всички
Предложението е на главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев