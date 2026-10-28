Драмата с ваксините. Ето кога ще ги има в аптеките

Драма с противогрипните ваксини разтърси България в началото на сезона на вирусите. Докато все повече хора търсят защита преди зимната вълна, инжекционните препарати за свободна продажба липсват в аптеките, а част от българите вече пътуват до Гърция, за да се ваксинират. Надеждата е, че след 10 ноември ситуацията постепенно ще се промени, когато се очакват нови количества. Междувременно над 15 000 дози от предишната кампания ще бъдат унищожени.

Парадоксът е още по-голям на фона на растящия интерес към имунизацията. Тази година страната очаква общо около 500 000 инжекционни ваксини по националните програми – с 140 000 повече спрямо предходния сезон. Но по-голямото количество не означава, че всеки желаещ може да си купи препарат от аптеката.

Производствен проблем остави аптеките без ваксини

Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов съобщи, че инжекционни противогрипни ваксини за свободна продажба се очакват в аптеките след 10 ноември. По думите му производителите са срещнали затруднения заради извънредната промяна в състава на ваксините за сезон 2026/2027 г.

За първи път се наложи да бъдат обновени едновременно и трите ваксинални щама, препоръчани от Световната здравна организация. Определянето на един от компонентите е станало по-късно, което е отложило началото на производството. Допълнителен фактор е повишеното търсене на противогрипни ваксини в международен мащаб.

Затруднения с доставките има и в други държави, но в България проблемът се изостри заради ограниченията в количествата за аптечната мрежа. Според Кирилов производителите и притежателите на разрешенията за употреба трябва да дадат обяснение защо се е стигнало до недостиг у нас.

Директорът на лекарствената агенция подчерта, че институцията е изпълнила задълженията си и търси възможности за осигуряване на допълнителни количества от други европейски пазари. По думите му обаче разпределението на ваксините зависи и от размера на съответния пазар.

Само 100 000 дози за аптеките

След 10 ноември се очаква да бъдат доставени общо 100 000 инжекционни ваксини за аптечната мрежа. Количеството включва първоначално планираните 70 000 дози и още 30 000, които се проучват за пренасочване от друга европейска държава.

Това обаче е значително по-малко от търсенето. През миналия сезон около 180 000 ваксини за свободния пазар са били реализирани бързо. Сега първоначално предвидените 70 000 дози са почти три пъти по-малко.

От Българския фармацевтичен съюз съобщиха и друга лоша новина: ваксината Influvac няма да бъде налична в аптеките у нас през сезон 2026/2027 г. Причината е, че производителят ще осигури по-малки количества от първоначално планираните и наличните дози ще бъдат насочени към националните програми.

Така изборът на желаещите да се ваксинират срещу заплащане ще бъде допълнително ограничен. Ако очакваните количества не бъдат увеличени, съществува риск те да се изчерпят много бързо след пристигането си.

Българите поеха към Гърция

Недостигът отвори необичаен маршрут за здравна профилактика – пътуване до съседна Гърция за противогрипна ваксинация.

Докато българските аптеки очакват доставки през ноември, в Гърция за настоящия сезон са предвидени около 3,6 милиона дози. Разликата в мащаба на пазарите е огромна и според Кирилов е един от факторите, които влияят върху решенията на производителите.

За хората, които искат да се ваксинират навреме, липсата на препарати у нас създава неудобство и допълнителни разходи. Възможността за покупка в друга държава обаче не означава, че ваксината може безпроблемно да бъде поръчана по интернет и изпратена до България.

По българското законодателство ваксините не могат да се продават онлайн у нас. Причината е и в специалните условия за съхранение и транспорт, които трябва да гарантират качеството на препаратите. Нарушаването на температурния режим може да компрометира ваксината, дори опаковката да изглежда напълно изправна.

150 000 дози вече са в страната

Докато свободният пазар чака, първите 150 000 инжекционни ваксини по националните програми вече пристигнаха в България. Те са предназначени за деца и за хора на и над 65-годишна възраст.

Сред тях са 50 000 дози от високодозовата ваксина Efluelda, предназначена за хората на и над 75 години. За възрастовата група над 65 години са осигурени и 84 000 дози Vaxigrip, а за детската програма са доставени 16 000 дози от същия препарат.

Високодозовата ваксина е създадена специално за възрастните хора, при които имунният отговор често е по-слаб. Тя съдържа по-голямо количество антиген и цели да осигури по-добра защита в тази уязвима група.

Ваксината Efluelda е безплатна за хората на и над 75 години по националната програма. Предвидените количества вече са доставени, но разпределението до лекарските кабинети трябва да осигури реалния достъп на пациентите до имунизацията.

Останалите 300 000 дози Vaxigrip по националните програми се очакват в складовете на дистрибутора между 9 и 13 ноември. Това означава, че и част от безплатната ваксинация ще се разгърне по-късно от обичайното.

15 000 ваксини отиват на боклука

На фона на недостига над 15 000 дози от предишната кампания ще бъдат унищожени. Разходите за това ще бъдат поети от производителя, съобщи Кирилов.

Ситуацията повдига неудобен въпрос: как е възможно миналата година да има недостиг, а сега да се стигне до унищожаване на неизползвани количества?

Според директора на лекарствената агенция отговорът е свързан с организацията на доставките и с икономическите решения на производителите. Ваксините са сезонен продукт, който трябва да бъде произведен, доставен и използван в определен времеви прозорец. Ако планираните количества не съответстват на реалното търсене, част от тях може да останат неизползвани, докато на други места хората не успяват да намерят препарат.

Това прави особено важни предварителното планиране и обмена на информация между институциите, лекарите, аптеките и производителите. Само увеличаването на общия брой дози не е достатъчно, ако те не достигат навреме до хората, които искат да се ваксинират.

Късно ли е за имунизация през ноември?

Според епидемиолози не е късно човек да се ваксинира и през ноември. По-добре е имунизацията да бъде направена през октомври, преди разпространението на грипа да се засили, но закъснението не обезсмисля защитата.

На организма обикновено са необходими около две седмици, за да изгради имунен отговор след ваксинацията. Затова специалистите съветват желаещите да не се отказват от имунизацията само защото препаратите са пристигнали по-късно.

Грипът може да доведе до сериозни усложнения, особено при възрастни хора, малки деца, бременни и пациенти с хронични заболявания. Ваксинацията не гарантира, че човек няма да се разболее, но намалява риска от тежко протичане и усложнения.

Докато аптеките чакат новите доставки, наличните ваксини по националните програми трябва да достигнат до хората, които имат право на безплатна имунизация. А за следващия сезон остава необходимостта от по-добро планиране, така че желанието за защита да не се сблъсква отново с празни хладилници в аптеките.