Кошмар с газа. КЕВР взема най-важното решение за цената

Цената на природния газ за ноември влиза днес във фокуса на Комисията за енергийно и водно регулиране. КЕВР провежда открито заседание, на което ще бъде обсъден докладът по заявлението на „Булгаргаз“ за утвърждаване на цената на синьото гориво за следващия месец. Заседанието е насрочено за 10 часа в сградата на регулатора в София.

Държавният газов доставчик предлага сериозен скок на цената – до 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Спрямо действащата цена за октомври от 44,09 евро/MWh това означава увеличение с близо 34 процента.

Почти 15 евро повече за мегаватчас

Ако предложението бъде одобрено, цената на природния газ ще се повиши с 14,99 евро за MWh само за един месец. Това е чувствителен скок в началото на отоплителния сезон, когато потреблението на синьо гориво традиционно нараства.

Настоящата тарифа от 44,09 евро/MWh беше утвърдена от КЕВР за октомври. Тя е с 5,99 процента по-висока от цената за септември. При окончателното си решение за октомври регулаторът не прие допълнително увеличение, поискано от „Булгаргаз“.

Предложената за ноември цена включва стойността на газа на входа на газопреносните мрежи, компонента за обществената доставка, както и разходи, свързани със съхранението на количества в подземното газохранилище „Чирен“.

Откъде идва газът

В ценовия микс за ноември са заложени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки на втечнен природен газ през терминала край Александруполис и количества от Турция. Предвиден е и добив от подземното газохранилище „Чирен“.

От „Булгаргаз“ посочват в заявлението си, че предложената цена всъщност е приблизително 30 процента по-ниска от цените на европейските газови пазари. Така държавният доставчик аргументира исканото увеличение с пазарната ситуация и разходите по осигуряването на необходимите количества за страната.

Европа плаща повече

Данните, посочени в мотивите към предложението, показват, че ценовият натиск идва от европейските пазари. На нидерландската борса TTF цените са били около 81,65 евро/MWh, а на виртуалните търговски точки в Германия и Австрия – съответно около 82,60 и 83,32 евро/MWh.

На този фон предложените за България 59,08 евро/MWh остават под равнищата на европейските борсови цени, но въпреки това представляват сериозен скок спрямо действащата у нас тарифа.

Ударът ще стигне и до парното

Цената на природния газ има пряко значение за топлофикациите. Самият КЕВР посочва, че газът формира над 70 процента от крайната цена на битовото отопление, поради което резките промени в стойността на синьото гориво се отразяват на потребителите.

Затова евентуалното одобряване на предложеното увеличение ще бъде следено внимателно от топлофикационните дружества, бизнеса и домакинствата, които използват природен газ.

Още по-сериозен е въпросът как подобно движение на цената би се отразило върху разходите на топлофикациите през зимните месеци, когато потреблението е най-високо.

Решаващите числа са 44,09 и 59,08

Разликата между двете числа показва мащаба на исканото увеличение. През октомври газът струва 44,09 евро/MWh, докато предложението за ноември е 59,08 евро/MWh. Това е разлика от 14,99 евро за всеки мегаватчас.

Окончателната цена ще зависи от решението на регулатора и от актуалните пазарни параметри, които се следят до последния момент.

За потребителите остава големият въпрос дали ноември ще донесе нов ценови удар върху енергията или КЕВР ще намери начин да ограничи поисканото от „Булгаргаз“ увеличение.