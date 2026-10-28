Честит рожден ден на министър Димитър Стоянов

Рожден ден днес празнува министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Роден на 28 октомври 1968 г. в Свиленград, професионалният му път е тясно свързан с българската армия. През 1991 г. завършва Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия. По-късно надгражда военната си квалификация във Военната академия „Г. С. Раковски“ в София (2001 г.) и в престижния Военновъздушен колеж „Максуел“ в САЩ (2011 г.).

Стоянов преминава през над 25-годишна кариера във Военновъздушните сили (ВВС). Започва като техник на изтребителна авиационна техника в авиационния полк в Узунджово. През годините заема редица командно-инженерни длъжности, включително заместник-командир по авиационна техника и началник-щаб на 3-та изтребителна авиобаза „Граф Игнатиево“. В периода 2015 – 2016 г. той заема поста началник на щаба на ВВС.

През януари 2017 г. Димитър Стоянов е назначен за главен секретар на президента на Република България Румен Радев. Заема тази позиция до август 2022 г., когато поема поста министър на отбраната в служебните кабинети на премиера Гълъб Донев.

През май 2026 г. Димитър Стоянов бе избран за министър на отбраната в правителството на премиера Румен Радев. Преди поемането на министерския пост той бе избран за народен представител в LII Народно събрание от листата на „Прогресивна България“.

Министър Стоянов се фокусира върху укрепване на отбранителния капацитет, модернизация на Въоръжените сили и защита на националния суверенитет. Сред неговите приоритети са и подобряване на статуса на военнослужещите, модернизацията на военните училища и Военната академия, осигуряване на новата бойна техника.

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Бетина Жотева, журналистка

Петринел Гочев, театрален режисьор и сценограф