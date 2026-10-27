Каракачанов постави неудобен въпрос на Андрей Гюров за Украйна

Смела защита на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев направи бившият вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов пред бТВ. Представителят на инициативния комитет на Илияна Йотова-Кирил Вълчев отхвърли обвиненията, че държавното ръководство прикрива информация за атаките срещу кораби в Черно море. Той разкритикува използването на темата за националната сигурност в предизборната кампания и постави въпроса за защитата на българското малцинство в Украйна. Каракачанов коментира и ниската избирателна активност на първия тур, както и възможното преразпределение на гласовете преди балотажа.

Отхвърли обвиненията срещу Йотова и Радев

Повод за острия сблъсък стана позицията на Иван Анчев от инициативния комитет на Андрей Гюров-Георги Кандев, който обвини президента и премиера, че избягват да назоват отговорните за атаките срещу кораби в Черно море. Анчев определи реакцията на Радев срещу позиция на Европейския парламент като истерична и свърза поведението на управляващите с резултатите от първия тур на изборите.

Красимир Каракачанов категорично отхвърли тези обвинения. Според него не може да се твърди, че Илияна Йотова или Румен Радев са направили опит да скрият истината от обществото. Бившият министър на отбраната възрази и срещу квалификациите по адрес на премиера, като обърна внимание на ролята на български евродепутати за поставянето на въпроса в Европейския парламент.

Каракачанов обвини част от българските представители в европейските институции, че използват международни теми, за да злепоставят страната в хода на предизборната кампания. Според него въпросите на националната сигурност не бива да се превръщат в средство за вътрешнополитически атаки.

В същото време бившият военен министър изрично заяви, че не оспорва произхода на нападенията. „За мен няма съмнение, че ударите по тези кораби са руски“, подчерта той.

Споразумението с Украйна

Каракачанов подкрепи позицията на президента Илияна Йотова и премиера Румен Радев, че войната в Украйна трябва да намери решение чрез дипломация, а не чрез безкрайно продължаване на военните действия.

Той насочи вниманието към споразумението за сътрудничество в областта на сигурността между България и Украйна, подписано на 30 март от тогавашния служебен премиер Андрей Гюров и украинския президент Володимир Зеленски. Според Каракачанов именно този документ обяснява защо Румен Радев критикува политическата позиция на лагера около Гюров.

Особено остро бившият военен министър постави въпроса за сънародниците ни в Украйна. Той заяви, че в споразумението „няма нито едно изречение за българското малцинство в Украйна“, и разкритикува липсата на конкретно внимание към неговите интереси.

Подписаният документ е за десетгодишно сътрудничество в областта на сигурността и отбраната. Според официалното разяснение на Министерския съвет той няма характер на правнообвързващ международен договор, а изпълнението на конкретни мерки зависи от българското законодателство и решенията на парламента. По време на същата визита в Киев беше подписан и отделен образователен протокол, засягащ обучението по български език, литература, история и традиции в Болградската гимназия.

Защо толкова много избиратели останаха у дома

Каракачанов коментира и рекордно ниската избирателна активност на първия тур на президентските избори. Според него една от причините е убеждението на част от привържениците на „Прогресивна България“, че победата на Илияна Йотова е предварително сигурна. Той припомни, че подобни очаквания са били създадени и от социологическите прогнози преди гласуването.

Друга част от избирателите според него са останали разочаровани от темпото на реформите и са предпочели да изчакат. Каракачанов обаче постави проблема и в по-широк контекст, като обвини политическата класа през последните три десетилетия, че е отблъснала гражданите от политическия живот.

По думите му резултатът е трайно недоверие към партиите и институциите, което кара все повече хора да не участват в изборите.

Нова мобилизация на балотажа

Според Каракачанов и двете кандидатски двойки ще положат усилия да привлекат гражданите, които не са гласували на първия тур. Той обърна внимание, че отношението на избирателите към отделните политически лидери може да окаже влияние върху второто гласуване.

Бившият вицепремиер коментира и възможното поведение на привържениците на ДПС. По негова информация в някои смесени райони има указания за подкрепа на Андрей Гюров, свързани с недоволство от арестите на трима кметове на партията. Каракачанов уточни, че според него тази позиция е насочена не толкова срещу Илияна Йотова, колкото срещу премиера Румен Радев.

Вторият тур на президентските избори е насрочен за неделя, когато една срещу друга ще се изправят кандидатските двойки Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев.