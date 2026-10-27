ЦИК обявява решението за балотажа. Две двойки в решаваща битка

Централната избирателна комисия трябва днес да обяви окончателните резултати от първия тур на президентските избори и да насрочи балотажа за неделя, 1 ноември. Решаващата битка ще бъде между кандидатските двойки Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев, които получиха най-голяма подкрепа на вота. При 100% обработени секционни протоколи в районните избирателни комисии Йотова и Вълчев водят с 42 715 гласа. Предстои ЦИК да приключи повторната проверка на изборните книжа и официално да обяви решението си.

Разликата между първите двама е 42 715 гласа

Според последните публикувани данни на ЦИК към 15 часа в понеделник, при обработени 100% от протоколите на секционните избирателни комисии в районните комисии, Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,76% от действителните гласове, или подкрепата на 528 929 избиратели. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,95%, или 486 214 гласа. Разликата между двете кандидатски двойки е 2,81 процентни пункта.

Данните показват, че нито един от кандидатите не е получил необходимото мнозинство за победа на първия тур. Резултатите са от обработените протоколи в районните комисии, а окончателното им потвърждаване предстои след повторната проверка в ЦИК. Районните избирателни комисии вече предадоха изборните книжа и протоколите за тази процедура.

ЦИК взема окончателното решение днес

Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова обяви още в изборната вечер сроковете за приключване на процедурата. „На 27-и ЦИК ще обяви резултатите от изборите“, заяви тя, като уточни, че ако няма избрана кандидатска двойка, комисията ще определи двамата участници във втория тур и ще насрочи новото гласуване за 1 ноември.

Конституцията поставя две задължителни условия за избиране на президент още на първия тур. Необходимо е кандидатът да получи повече от половината действителни гласове и едновременно с това в изборите да са участвали повече от половината избиратели. На вота в неделя не беше изпълнено нито едно от двете условия. Затова президентът и вицепрезидентът ще бъдат определени на втория тур, в който победител е двойката, получила повече действителни гласове от своя съперник.

Нова кампания до петък вечерта

След официалното насрочване на балотажа предизборната надпревара между двете кандидатски двойки продължава. Според правилата на ЦИК кампанията трябва да приключи в полунощ в петък, 30 октомври. Събота ще бъде ден за размисъл, а в неделя избирателите отново ще могат да упражнят правото си на глас.

На втория тур няма изискване за минимална избирателна активност. Това означава, че независимо колко граждани отидат до урните, за избрана ще бъде обявена кандидатската двойка, получила повече действителни гласове.