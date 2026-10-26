Балотажът започва от нулата. Социолози посочиха голямата слабост на управляващите

Загуба на Илияна Йотова на президентския балотаж може да предизвика сериозно политическо сътресение и да постави под въпрос стабилността на правителството. Това предупреди социологът Първан Симеонов от агенция „Мяра“ в предаването „Здравей, България“ по Нова телевизия.

Според него шансовете на двамата претенденти са изравнени, въпреки преднината на действащия президент на първия тур. Политологът Димитър Ганев от „Тренд“ пък посочи липсата на изградени партийни структури като една от основните причини за недостатъчната мобилизация на привържениците на управляващите.

При загуба на Йотова ще поискат и оставката на кабинета

„Изравнени са шансовете, това са нови избори“, заяви Първан Симеонов. Според него предстоящият втори тур започва при напълно различна психологическа обстановка, която в момента е по-благоприятна за Андрей Гюров. Социологът обясни, че решаващо значение ще има способността на управляващите да мобилизират допълнителни избиратели, след като значителна част от техните привърженици не са участвали в първия тур.

Симеонов свърза евентуалното поражение на Йотова и с политическите позиции на Румен Радев. Според него загубата на президентските избори ще бъде възприета като оценка за Радев, а това би могло да даде повод за искания за оставка на правителството.

Социологът смята, че Радев трябва да се включи значително по-активно в кампанията преди балотажа. По думите му при евентуална загуба на Йотова ще се появят достатъчно политически противници, които да поставят въпроса дали кабинетът трябва да продължи да управлява.

Голямата слабост на управляващите

Доцент Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“ насочи вниманието към организационните проблеми на управляващата формация. Според него тя все още не разполага с изградена партийна инфраструктура по места, каквато притежават традиционните политически сили. Това се е оказало особено важно при президентски избори с толкова ниска активност.

Ганев обясни, че добре развитите местни структури имат съществено значение за мобилизирането на избиратели. Когато подобна организационна мрежа липсва, политическата формация трудно успява да осигури достатъчно високо участие сред собствените си привърженици. Според политолога именно този проблем е допринесъл за представянето на управляващите на първия тур.

Гюров е привлякъл и избиратели на ГЕРБ

Димитър Ганев обърна внимание и на резултата на Андрей Гюров. Според неговия анализ кандидатът е успял да мобилизира в значителна степен демократичната общност и едновременно с това да привлече допълнителна подкрепа извън традиционния й електорат.

Сред избирателите, подкрепили Гюров, има и симпатизанти на ГЕРБ, посочи политологът. Той открои това разширяване на подкрепата като една от особеностите на първия тур на президентските избори.