ЦИК обяви хронограмата за президентските избори
Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
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Партиите имат срок до 9 септември за регистрация, а кандидатите за президент и вицепрезидент – до 22 септември
Според депутата част от електората е потърсил по-бърз път за реализиране на политики като защита на лева и контрол върху цените
Лидерът на Прогресивна България говори за край на страха и начало на възстановяване на доверието
Тя го обяви по време на среща с президента Илияна Йотова.
Излезе междинният доклад на Мисията за наблюдение на изборите
Оттук-нататък съпротивата на останалите около Доган е излишна
Димитър Ганев смята, че президентът трупа гласове за партия
Това е фундаментален проблем на хората около Доган, категоричен бе Страхил Делийски
По-лошо е едно правителство да зависи от БСП и "Има такъв народ", отколкото от Пеевски
Партиите потънаха в кризата, която те самите създадоха – кризата на фрагментация и деструктивност
В отчаян опит да вземе властта
"Какво мислите за моя боклукчийски камион? Той е в чест на Камала и на Джо Байдън", каза Тръмп
Според социологическите изследвания
Той припомни и за катастрофата край Аксаково с автомобил на НСО, в който пътуваше Кирил Петков
Политическите партии са в много висока степен нелегитимни
Коалицията между ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ в 49-ото Народно събрание е останала неразбрана от хората
300 000 разбраха, че Харвардската одисея е менте одисея, посочи Стойчев
Каква бе изборателната активност
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Малките партии обраха протестния вот, те са третата политическа сила