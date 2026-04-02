Три капана пред изборите! Докладът на ОССЕ

На 19 април България ще проведе предсрочни парламентарни избори в условията на продължаваща политическа нестабилност след оставката на правителството и назначаването на служебен кабинет. В изборите участват 14 партии, 10 коалиции и един независим кандидат, а право на глас имат около 6,6 милиона български граждани. Подготовката на изборите се извършва в срок, но остават критики към изборното законодателство, ограниченията за секциите в чужбина и контрола върху машинното гласуване, съобщава NOVA.

Това сочат обобщените данни на междинния доклад на Мисията за наблюдение на изборите на ОССЕ (Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа) и СДИПЧ (Службата за демократични институции и права на човека) в България по повод предсрочния парламентарен вот на 19 април.

Той ще определи 240-те народни представители по пропорционално представителна система с отворени листи в 31 многомандатни избирателни райони, с избирателен праг от 4 процента за партии и коалиции; независимите кандидати трябва да преодолеят квота валидна за съответния район. Изборите бяха насрочени след назначаването на служебното правителство на 12 февруари и се провеждат в обстановка на продължаваща политическа нестабилност след оставката на правителството вследствие на обществени протести, обяснява докладът.

По данни в анализа, правната рамка, която се състои от Конституцията, Изборния кодекс и Закона за политическите партии, е претърпяла редица изменения през последните години. В това число oтносно допустимостта на кандидатите, процедурите за гласуване, както и изборната администрация, както и ограничения относно избирателните секции извън страната.

Вследствие на това събеседниците на Мисията за наблюдение на изборите посочиха, че в правната рамка все още има пропуски и несъответствия и редица препоръки, включително относно изискването за уседналост, разрешаването на изборни спорове, както и мерки за приобщаващо участие, остават неизпълнени.

Изборите са организирани от администрация на три нива, начело с Централната избирателна

комисия, 31 районни избирателни комисии и 11 836 секционни избирателни комисии,

като подготовката като цяло бе осъществена в законоустановените срокове. Заседанията на

ЦИК и РИК са отворени за обществеността и документите се публикуват своевременно, отбелязват от Службата за демократични институции и права на човека към ОССЕ.

Въпреки това някои събеседници на СДИПЧ са изразили загриженост относно ограничения институционален контрол върху технологиите за гласуване. В предварителните избирателни списъци са включени около 6,6 милиона гласоподаватели.



