Бивш финансов министър: Цените и бюджетът са истинската тревога

Новото правителство ще трябва да мисли не само за инфлацията, високите цени и напрежението около бюджета, но и за още един неочакван разход - домакинството на „Евровизия“ през 2027 г. Това заяви полуиронично бившият служебен финансов министър Георги Клисурски пред БНТ. Той подчерта, че победата на Дара поставя пред държавата съвсем нови финансови и организационни предизвикателства.

„Отваря се още едно перо в бюджета. Никой не е очаквал „Евровизия“. Сега трябва да има евровизионно перо в бюджета“, пошегува се Клисурски.

Той коментира и темата с растящите цени, като предупреди, че в обществения дебат се смесват две различни неща - инфлационният натиск и въвеждането на еврото. Според него основният проблем в момента са именно цените на горивата, които продължават да оказват влияние върху почти всички сектори на икономиката.

„Последните четири години сме в среда на сравнително висока инфлация спрямо нормалната, която трябва да е около 2%. А сега изведнъж се предлага огромен пакет от законопроекти, които се опитват да намалят цените по принцип“, каза бившият финансов министър.

По думите му мерките на служебния кабинет са били насочени именно към най-сериозния проблем - поскъпването на горивата и ефекта му върху транспорта и земеделието. „Големият фактор, който според мен трябва да се адресира, е именно повишението на цените на горивата. Затова предложихме подкрепа за най-уязвимите и за ключови сектори като транспортния и земеделския“, обясни Клисурски.

Той категорично отхвърли твърденията, че държавата е в „катастрофално състояние“, и призова новото управление да смекчи тона към бизнеса и гражданите. „Не трябва постоянно да се говори за катастрофи и апокалипсиси в бюджетната сфера. Това плаши и бизнеса, и хората“, предупреди той.

Клисурски разкри още, че е оставил на новия кабинет подробна папка със състоянието на всички инициативи във финансовото министерство и с основните бюджетни параметри. Той обаче подчерта, че не е подготвял официален проектобюджет, защото според него това е задача на новото мнозинство.

„При толкова голямо мнозинство на „Прогресивна България“ не би било легитимно служебен кабинет да им представя готов проект на бюджет. Те имат пълното право сами да определят финансовата си политика“, заяви бившият министър.

Георги Клисурски поздрави Дара за историческия триумф на „Евровизия“, който според него е не просто победа за България, а признание от цяла Европа за таланта и характера на младата изпълнителка. „Поздравявам я за това, че не се предаде през всички трудности и показа какво означават характер, хъс за победа, креативност и артистичност“, каза той.

Клисурски отбеляза още, че България вече трупа сериозен опит в организирането на големи международни събития след Джиро д’Италия и предстоящото европейско първенство по волейбол, което според него е добра основа за бъдещото домакинство на „Евровизия“.

