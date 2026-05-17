Йотова влиза във фокуса на световен форум в Азербайджан

Президентът Илияна Йотова ще участва днес и утре в Срещата на върха в рамките на 13-ата сесия на Световния градски форум в Баку. Участието е по покана на президента на Азербайджан Илхам Алиев.

Форумът е едно от най-значимите международни събития, посветени на развитието на градовете, устойчивата инфраструктура и предизвикателствата пред урбанизацията. За първи път в рамките на инициативата ще се проведе и специална среща на върха с участието на държавни и правителствени ръководители.

Световният градски форум е създаден през 2001 година от Организацията на обединените нации като отговор на ускорената урбанизация и нейното отражение върху обществата, икономиките, климата и публичните политики. Събитието се организира на всеки две години в различни държави и постепенно се утвърди като водеща глобална платформа за дебат по темите за градското развитие.

Днес Илияна Йотова ще проведе двустранна среща с азербайджанския президент Илхам Алиев. Утре българският държавен глава ще участва в Срещата на върха на Световния градски форум и ще направи официално изказване.

Темата на тазгодишното издание е "Жилищно осигуряване на света: Безопасни и устойчиви градове и общности".

В делегацията на президента е и кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Във форума, който ще продължи до 22 май, участват още представители на местната власт от различни региони на страната.

