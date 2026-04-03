Елена Йончева : Има невероятен натиск върху избирателите!

Като евродепутат ще запозная европейската Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи за безпрецедентния натиск, на който са подложени избирателите в България. Недопустимо е български граждани да бъдат притискани и плашени от МВР във връзка с вота на 19 април. По този начин се прави опит да бъде повлияно тяхното гласуване.

Това обяви Елена Йончева, независим член на Европейския парламент, избрана с листата на ДПС, по време на среща с президента Илияна Йотова.

Елена Йончева съобщи, че евродепутати от различни политически групи споделят своите притеснения за това, което става в България. Вие трябва да бъдете гарант за ненасилието. Вие носите отговорност за назначаването на служебния премиер Андрей Гюров, каза тя на държавния глава.

По данни на МВР, по-малко от двайсет дни преди изборите са проведени 140 специализирани полицейски операции. Преди седмица беше арестуван дори кмет – на село Овчарово, област Търговище. Себахатин Зюлкярниев беше освободен няколко часа по-късно без да му бъдат повдигнати обвинения. В селото постоянно живеят около 500 души, но посланието към общността, сплашването е силно.

Издадените предупредителни протоколи са близо 2000 – над 400% повече от тези по същото време преди изборите през 2024 г., посочи пред президента Елена Йончева.

Предупредителните протоколи са инструмент, който в най-голяма степен е използван за „респектиране“ – МВР извиква хора по списък и ги приканва да се подписват под протоколи, че нямат намерение да извършват престъпна дейност – без дори да има и най-малко предположение, че това е така.

Според Елена Йончева избирателите трябва да бъдат спокойни, уверени, че има кой да застане до тях и затова не трябва да се оставят без реакция тези репресии.

Пред президента тя обърна внимание и на липсата на развитие по случая „Петрохан“. Когато избрахте Андрей Гюров за служебен премиер, поставихте задача – да се разкрие случаят „Петрохан“. Виждаме потулване, каза евродепутатът. Според нея съществуват съмнения, че това се прави, за да се прикрият връзки с определени политически кръгове и партии.

Вместо да положи максимални усилия в тази посока, МВР се опитва да върне работата в изходна точка два месеца след случилото се. След встъпването в длъжност на служебното правителство бяха отстранени директорите на областните управления в Монтана и София-област, директорът на националната полиция, директорът на Главна дирекция „Борба с огранизираната престъпност“, директорът на института по криминалистика – служители, които нямат отношение към подготовката на изборите, но имат към разследването на „Петрохан“.

Това се случва, докато служебното правителство не успява да се справи с овладяването на цените на храните, настоките и услугите. Българските граждани се чувстват все по-несигурни и изоставени, липсва държавност. Към повишаването на цената на водата, високите сметки за ток, се добави и поскъпването на горивата. На този фон преди дни Топлофикация – София поиска увеличение с близо 30 процента на цената на парното и топлата вода.

Елена Йончева постави въпроса и за легитимността на премиера във връзка с делото в Съда на ЕС за неговото отстраняване като подуправител на БНБ. Генералният адвокат на Съда излезе със становище, в което се твърди, че българското законодателство позволява освобождаването му.

В случай че решението на Съда на ЕС покаже, че служебният премиер е нелегитимен, това ще постави под въпрос легитимността на изборите, заяви пред Илияна Йотова Елена Йончева. Президентътказа, че независимо какво ерешението, то няма да постави под съмнение издаването на указай.

Срещата на „Дондуков“ 2 беше по повод предстоящото гласуване в Европейския парламент на доклада за напредъка на Северна Македония към членство в ЕС.

Българските евродепутати винаги сме имали и имаме единна позиция по отношение на напредъка на Северна Македония и в защита на правата на българите там чрез вписването им в конституцията – изискване, част от преговорната рамка с ЕС. Всички седемнайсет евродепутати имаме общо становище и по доклада, каза Елена Йончева. Правата на българите в Северна Македония са важна тема. Днес обаче правата на българите в България са брутално нарушени, коментира тя.

