Примката се затяга! Елена Йончева сезира Европол и Интерпол за Демерджиев
Готова е на срещи, за да представи подробности и да обсъди сериозността злоупотребите
Следете всички новини, анализи и коментари за Елена Йончева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Готова е на срещи, за да представи подробности и да обсъди сериозността злоупотребите
Така групата на ЕКР става с 81 членове в ЕП
Според нея обществото има право да получава ясна и пълна информация за международните ангажименти
Според Елена Йончева историята показва, че сигурността се постига чрез избягване на директна ескалация
Така определи евродепутатът Елена Йончева днешната акция срещу кмета на Кърджали Ерол Мюмюн
Стотици случаи на задържания и принуда по време на вота в България поставени на масата
Тя го обяви по време на среща с президента Илияна Йотова.
Европа няма единна позиция, заяви българският евродепутат
От 1 януари 2026 г. България влиза в нова финансова реалност
Разговаряха за възможните алтернативни източници на енергия
Европейският съюз трябва да поеме водеща роля за възстановяването на Газа и поддържането на диалога между страните
Евродепутатката апелира за деескалация и равнопоставена защита на източния фланг на ЕС
ЕК с предложение, което носи риск за селските ни райони и малките фермери
Тя е категорична че украинският конфлект трябва да бъде разрешен чрез диалог
Туция е много важен елемент от сигурността и на България, и на Черноморския регион, каза евродепутатът
На масата има предложение за прекратяване на войната. Има лидер. Мисля, че пътят е ясен, казва тя
Спасяването на българите бе национална кауза, заяви Елена Йончева
Европа се срива икономически, енергийно, каза Елена Йончева
Трябва да се разследва влиянието на международния спекулант в България, каза евродепутатът
Освобождаването на двамата българи е в резултат на огромни усилия, каза Елена Йончева