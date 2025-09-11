Елена Йончева зове за разследване на руските дронове над Полша

„Абсолютно неприемливо е нарушаването на територията на Полша.

Това е част от ескалацията, която наблюдаваме през последните години. Марк Рюте каза, че ще бъде направено много подробно разследване. Трябва да се изяснят всички детайли за това какво се е случило“, заяви пред бТВ евродепутатът от ДПС-Ново начало Елена Йончева в коментар за навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство.

Тя предупреди, че

инцидентът не бива да се превръща в повод за по-нататъшна конфронтация:

„Трябва да се намери начин за деескалация на напрежението, за изясняване на фактите и това е правилният път, който може да поеме Европа.“

Йончева акцентира и върху последиците за България: „Има риск за нашата икономика, за екологията ни и затова в своята кохезионна политика ЕК трябва да третира източната част на България – регионът на Черно море, равнопоставено с другите региони в Източна Европа.“

„Част от дроновете са били целеуказани на територията на Полша“

Евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков даде повече детайли за инцидента: „Част от дроновете, поне осем, са били целеуказани на територията на Полша. Това означава, че те не са се заблудили, а са летели съвсем целенасочено – част от тях към Варшава.“ По думите му всички дронове са били на около 100 км от границата с Украйна и са били свалени с противовъздушна система и с холандски и полски изтребители.

Новаков свърза случилото се и с по-широката отбрана на Европа: „Оказваме се необходима част от опазването на източния фланг на НАТО. Затова и 3 милиарда заминават за България. Затова и Урсула фон дер Лайен дойде в България. Оказва се, че не просто сме способни да се погрижим за нашата отбрана с всичко, което произвеждаме, можем да помогнем и на цяла Европа, която да пазарува от нас.“

Той добави, че целта е България да спечели повече от европейските средства за отбрана: „Нашата цел е, когато дойде времето за гласуване на многогодишната финансова рамка, да направим такива правила, чрез които от тези 800 милиарда евро, които са за превъоръжаване на Европа, поне 10% да останат в България. Това би изстреляло икономиката ни на съвсем друго ниво.“

„Това е съвсем целенасочена провокация“

Евродепутатът Ивайло Вълчев от групата на Европейските консерватори и реформисти видя в случая опит на Москва да тества европейската реакция: „За полските ми колеги това е един тест от страна на Русия на системата на реакция на ЕС, НАТО, индивидуално на Полша. Според тях това е начин, дори освен провокацията, да накараш една европейска страна да похарчи изключително много средства за нула време.“

„Това е съвсем целенасочена провокация, която едновременно тества и те принуждава да унищожаваш своите ресурси“, допълни той.

