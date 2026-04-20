Фейсбук: Радев декларира победа и благодари за над 900 хиляди гласа

Румен Радев благодари чрез пост във Фейсбук на избирателите за подкрепата след парламентарните избори, които осигуриха на Прогресивна България над 900 хиляди гласа и водеща позиция за съставяне на мнозинство. В първата си публична реакция той подчерта значението на високата избирателна активност и заяви, че обществото е направило важна крачка към преодоляване на политическата апатия. Според него резултатът е ясен сигнал за желание за промяна. Окончателните политически решения ще бъдат коментирани след излизането на финалните данни.

„Благодаря на всеки един от българските граждани, които подкрепиха Прогресивна България. Специални благодарности към хората, които вече почти 10 години са с мен и на целия мой екип. Най-сърдечно искам да благодаря на всички граждани, които осъзнаха своята отговорност и гласуваха по съвест, независимо за кого“, написа Радев.

Той отправи благодарности и към българите зад граница, като подчерта, че дългите опашки пред секциите са доказателство за ангажираността на сънародниците ни. „Благодаря на всички сънародници в чужбина, които чакаха с часове и показаха, че милеят за България“, посочи той.

Радев изрази признателност и към членовете на секционните комисии, както и към институциите, ангажирани със провеждането на изборите. Той отдели специално внимание на усилията на МВР в борбата срещу купения вот, който определи като срамно явление.

„Гласувахме активно, победихме апатията, но недоверието към българската политика остава голямо. Това е само първа стъпка към възстановяването на обществения договор“, подчерта той.

По думите му Прогресивна България печели безапелационно, а резултатът е „победа на надеждата над недоверието, на свободата над страха и на морала“. Радев заяви, че избирателите са отхвърлили досегашния политически модел и не са се поддали на манипулации.

В края на изявлението си той посочи, че по-подробни коментари ще направи след окончателното обявяване на резултатите.

