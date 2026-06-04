Боинг се срина на пистата. Има ранени

Пореден ужасяващ дефект с машина на скандалния американски самолетостроител вдигна на крак международните спасителни екипи.

Истински кошмар се разигра на летището във Франкфурт в четвъртък, след като чисто нов и модерен самолет Боинг 787, собственост на германския авиационен гигант "Луфтханза", претърпя внезапен и изключително опасен инцидент. Предната част на огромната машина буквално се срина на бетона, след като носовият колесник на самолета неочаквано и мистериозно се е прибрал сам, докато машината е била напълно неподвижна и паркирана на изхода на летището, съобщи влиятелната медия "Дойче веле".

Случаят веднага отприщи вълна от паника сред пътуващите и постави под сериозен въпрос сигурността на авиолиниите в световен мащаб.

Ранени на борда и невиждан късмет за стотици пътници

От ръководството на авиокомпанията официално потвърдиха за инцидента и съобщиха, че при внезапното пропадане са пострадали няколко служители, на които веднага е била оказана спешна медицинска помощ на място. Огромната трагедия обаче се е разминала на косъм благодарение на щастлива случайност в графика. Пътниците за планирания трансатлантически полет, който е трябвало да излети за американския мегаполис Лос Анджелис, все още не са били качени на борда на самолета. В момента на срива в машината са се намирали единствено членовете на екипажа и техническите служители от наземното обслужване, които са подготвяли полета.

Мистерията с колесника и спешно разследване

Официален говорител на авиокомпанията направи изявление пред медиите, в което потвърди, че предният колесник се е сгънал напълно неочаквано, без видима външна причина, докато Боингът е изчаквал на гейта. Този необясним технически отказ веднага засили спекулациите за пореден сериозен производствен дефект, който тормози американския самолетен концерн. По случая вече е стартирало мащабно официално разследване, като експертите се опитват да установят дали става въпрос за софтуерна грешка в пилотската кабина, човешка небрежност при поддръжката или фатален структурен дефект в механизма на предния колесник.

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