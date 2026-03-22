Натовариха на Боинг 9 тона картофи вместо хора! Ето защо

Компанията Боинг провежда необичаен експеримент, за да подобри качеството на безжичния интернет в самолетите. Вместо истински пътници инженерите напълнили кабината с около 20 000 паунда картофи - приблизително девет тона. Необичайният тест им помогнал да анализират как радиосигналите се разпространяват в пълна кабина на голяма височина. Данните от експеримента по-късно допринесли за по-стабилна интернет връзка на борда на някои от най-популярните модели самолети.

Защо Wi-Fi сигналът в самолет е труден за стабилизиране

Осигуряването на надежден интернет в самолетна кабина се оказва по-сложна задача, отколкото изглежда. Металната конструкция на самолета влияе върху разпространението на радиосигналите, а присъствието на пътници създава допълнителни смущения.

Човешкото тяло абсорбира и отразява радиовълните, което променя силата на сигнала в различните части на кабината. Дори малки промени, като преместване на лаптоп върху масата, могат да окажат влияние върху качеството на връзката.

Инженерът на Боинг Денис Луис обяснява, че позицията на устройството и мястото на пътника могат да доведат до значителни вариации в сигнала. Затова специалистите се нуждаели от начин да симулират напълно заета кабина по време на тестовете.

Неочакваният заместител на пътниците

Да се използват стотици доброволци за продължителни тестове би било изключително трудно и скъпо. Освен това хората не могат да стоят неподвижно с дни, което би повлияло на точността на измерванията.

Решението дошло от неочаквано място - склад за зеленчуци. Оказало се, че картофите взаимодействат с радиосигналите почти по същия начин като човешкото тяло.

Заради съдържанието на вода и специфичните си електромагнитни свойства те абсорбират и отразяват радиовълните подобно на хората. Това ги превърнало в удобен и евтин заместител за симулиране на пълна кабина.

Проектът SPUDS и необичайният „екипаж“

Експериментът получил името SPUDS - съкращение от Synthetic Personnel Using Dielectric Substitution, което може да се преведе като „синтетичен персонал чрез диелектрично заместване“.

Тестовете били проведени на изведен от експлоатация самолет. Всяка седалка била заета от торби с картофи, които останали на място в продължение на няколко дни.

Тази необичайна „пътническа“ конфигурация позволила на инженерите да събират точни данни за разпространението на сигнала без случайни смущения. Благодарение на това специалистите успели да създадат детайлна карта на радиовълните в кабината.

По-добър интернет в модерните самолети

Резултатите от експеримента помогнали на инженерите да оптимизират разположението на антените и оборудването в самолета. Това довело до по-стабилна Wi-Fi връзка в няколко популярни модела на компанията.

Данните от проекта SPUDS са използвани при разработването и подобряването на системите за интернет връзка в самолети като Боинг 747-8, 777 и 787 Dreamliner.

В крайна сметка необичайният експеримент показал, че понякога дори най-простите решения могат да помогнат за решаването на сложни инженерни задачи. А обикновеният картоф се оказал неочакван помощник в развитието на самолетните технологии.

