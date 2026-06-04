Зеленски с ултиматум към Путин: Борете се за съществуването си!

Украинският държавен глава изпрати историческо отворено писмо до Кремъл с предложение за незабавно примирие и лична среща на четири очи.

Истински дипломатически трус вдигна на крак световните столици, след като президентът на Украйна Володимир Зеленски отправи безпрецедентно и остро отворено писмо директно до руския лидер Владимир Путин. В него държавният глава на Украйна отправя тежко и директно предупреждение, че ако Путин лично не се съгласи на мир в най-близко време, ще му се наложи да се бори на живот и смърт за собственото си оцеляване, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. Текстът, който беше официално публикуван на сайта на украинското президентство, бързо се превърна в основна тема за коментари заради невиждания си досега ултимативен тон.

Фактите от руската история, които Кремъл добре знае

В писмото си Володимир Зеленски е напълно откровен и заявява, че ако лично руският президент в мислите си не стигне до идеята, че е дошло време да се сложи край на тази война, Украйна в никакъв случай няма да се предаде и ще продължи да се бори за съществуването си, разчитайки на хората, които ще я подкрепят. В същото време украинският лидер отправя изключително сериозно предупреждение към своя опонент, като посочва, че на Путин ще му се наложи да се бори много по-усилено за своето съществуване – и то не за това на Русия, а за своето собствено.

Зеленски изрично бърза да уточни, че това не е празна заплаха от негова страна или от страна на Украйна. По думите му това са просто неоспорими факти от руската история, които самият Путин много добре знае, а именно, че когато Русия се умори от безкрайни конфликти, вътре в нея неизменно настъпват драматични и необратими промени.

Предложението за мир и преговори под дипломатически натиск

С думите, че е време да се каже „стига толкова“ и че изборът в момента е изцяло в ръцете на Кремъл, Володимир Зеленски предлага на руския президент организирането на спешна лична среща. Като сериозен жест на добра воля и готовност за дипломатическо решение, украинският лидер посочва, че страната му е напълно готова за пълно и незабавно спиране на огъня по фронтовите линии, докато траят преговорите между двете делегации.

Писмото няма да остане просто в интернет пространството, а ще бъде официално предадено на Владимир Путин по сигурни дипломатически канали, потвърди външният министър на Украйна Андрий Сибига. Сега целият свят е прикован в очакване на официалния отговор от Москва и реакцията на руската политическа машина на този директен ход.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com