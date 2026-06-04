Путин: Готов съм за компромиси

Руският лидер взриви световната общественост с признание за преговорите зад кулисите с американския си колега и разчерта новия световен ред.

Истински геополитически трус предизвика руският президент Владимир Путин по време на извънредна среща с ръководителите на водещите световни новинарски агенции в Константиновския дворец в Санкт Петербург. Пред смаяните погледи на международните журналисти Путин хвърли голямата бомба, като разкри, че американският президент Доналд Тръмп официално е поискал от Москва да направи известни компромиси по отношение на войната в Украйна. Новината, предадена от Ройтерс, бързо обиколи световните столици, тъй като руският държавен глава за първи път декларира директно, че Русия има пълната готовност за подобен ход, но при едно ключово и безапелационно условие – Киев да направи абсолютно същото.

Желязната хватка на бойното поле и мирът от Анкоридж

По време на мащабния брифинг Путин не пропусна да демонстрира пълна увереност във военната мощ на страната си. Той посочи категорично, че Русия в момента разполага с абсолютно всички необходими ресурси, за да постигне крайните си военни цели докрай, и подчерта, че руските сили продължават устремния си напредък на фронта в Украйна. Въпреки очевидното превъзходство на терена, руският лидер изненада присъстващите с миролюбива реторика. На срещата той отбеляза, че ние безспорно сме готови и желаем да постигнем споразумение с Украйна по мирен път, и то на основата, за която говорихме по време на срещата с президента Тръмп в Анкоридж, давайки ясен знак, че съдбата на Европа се решава на най-високо ниво между Вашингтон и Москва.

Новият газов съюз с Пекин и провалът на американския натиск

Освен горещата тема за Украйна, Владимир Путин изправи на нокти западните пазари с новината за задаващ се нов икономически съюз. Той заяви, че е напълно сигурен, че Москва и Пекин съвсем скоро ще подпишат мащабни нови споразумения в областта на енергетиката, които ще изненадат приятно световните борси, съобщава БТА. Въпреки че президентът спести конкретните подробности, публична тайна е, че Кремъл отдавна настоява за финализиране на договора за изграждане на новия мегагазопровод „Силата на Сибир 2“, който трябва да доставя огромни количества руски газ до Китай директно през територията на Монголия.

В края на речта си Путин коментира и сложните руско-индийски отношения, като изпрати ясен сигнал към Белия дом, че връзките между Москва и Делхи няма да бъдат засегнати от временното сътрудничество на Индия с Вашингтон. Руският държавен глава отбеляза с лека ирония, че Съединените щати в момента се опитват да оказват неистов натиск върху Индия и да разбият дружбата ѝ с Русия. По думите му обаче е напълно безполезно и обречено на провал да се опитват да притискат или изнудват индийския премиер Нарендра Моди, който твърдо защитава суверенитета на своята държава.

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