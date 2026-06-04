Окупацията на Киев, използването на ядрени оръжия и разпадането на Европейския съюз - това е сценарият, който руските националисти, включително Александър Дугин, очертаха за Русия по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург. Според Американския институт за изследване на войната "руската ултранационалистическа общност е представила крайни и нереалистични сценарии", но Кремъл има скрит дневен ред.

Както съобщава Институтът за изследване на войната, дългосрочните сценарии за Русия, представени в Санкт Петербург, между другото, от Александър Дугин и Константин Малофеев, които са обект на санкции от ЕС, са много по-радикални от вариантите, разглеждани от Кремъл.

При най-благоприятния сценарий, според кремълските фундаменталисти,

Европейският съюз ще се разпадне до 2036 г.

Дотогава Руската федерация ще е подчинила напълно Украйна със силата на оръжието и ще е окупирала Киев, Одеса, Харков и други големи градове.

"Сценарият "продължение" за 2036 г., представен в презентацията, предполага, че Русия ще използва ядрени оръжия, ако военната ситуация в Украйна остане непроменена, което на практика означава заплаха от използване на ядрени оръжия от Русия срещу Украйна, ако войната в Украйна продължи със сегашното си темпо", съобщи Военният институт.

Негативният сценарий на Дугин и Малофеев предвижда военен и политически провал на опита за включване на Украйна в сферата на влияние на Русия

В този сценарий Русия ще загуби останалото си влияние в бившия Източен блок до 2036 г., а Украйна ще се присъедини към НАТО.

В "междинния" сценарий, който Малофеев нарече "инерционен сценарий", Русия би избегнала колапс, но няма да успее да се утвърди в свят, където

господството на Съединените щати и Китай би ставало все по-изразено.

Според тази гледна точка конфликтът с Украйна ще замръзне през 2036 г. и заплахата от световна война ще се запази.

"До 2050 г. ще се сблъскаме с американската и китайската хегемония. Ако не спечелим войната, тогава, във всеки случай, това ще бъде различен свят, в който ролята на Китай може би ще бъде по-голяма от тази на Съединените щати. Ще бъдем второстепенна държава", каза Малофеев.

Институтът за военни изследвания критично оценява достойнствата на двата сценария, подчертавайки, че използването им от Кремъл може да е доста различно от това, което самите Дугин и Малофеев биха искали. Вместо грандиозен геополитически ръководен принцип, Владимир Путин може да ги използва, за да засили собствената си подкрепа, която отслабва през последните месеци.

Анализатори от Института за изследване на войната са оценили, че Кремъл може да използва манифести, изготвени от екстремисти, за да илюстрира на руснаците, че политиките на Владимир Путин всъщност са здравомислещи и умерени в сравнение с техните.

Малофеев и Дугин принадлежат към една от ултранационалистическите фракции на Русия, която ясно подкрепя продължаването на войната в Украйна. Дугин, чиято дъщеря беше убита при атака, приписвана на украинските сили, вярва, че тази война вече не е регионален конфликт, а решителна битка между два модела на цивилизация: западния либерален свят срещу визията за многополюсен свят, воден от велики цивилизационни нации, към които той включва Русия, Китай, Индия, ислямския свят и Запада, но като отделен блок.

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